​​​​​​​شبيبة الرقة يعلنون انضمامهم للنفير العام ويؤكدون مشاركتهم في المسيرة الراجلة في الجزيرة

تجمع العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في الرقة بالملعب البلدي وسط المدينة؛ للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس شبيبة الرقة، بشرى الأحمد.

وجاء في نص البيان: "باسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة، نقف اليوم في هذا المكان، ونرفض رفضاً قاطعاً كل الهجمات التي حدثت على رفاقنا الكريلا في جبال كردستان من قبل الفاشية التركية التي تحاول دائماً دعم المرتزقة والخونة واستمرار هجماتها البربرية على شمال وشرق سوريا لإفشال مشروعها؛ لأنه أصبح ناجحاً بتوحيد كافة شعوبها ومكوناتها".

وأوضح البيان "لا يزال الاحتلال التركي مستمراً بهجماته الوحشية لإعادة هيكلية جديدة من خلال اتباع سياسة زعزعة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا وتحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK بهجماتهم الوحشية على مقاتلي حرية كردستان وحزب العمال الكردستاني PKK الذي يناضل ويقاوم منذ 50 عام ضد الهجمات الاستعمارية".

وأكد البيان "إننا في حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة وريفها ندعو جميع الفئات والحركات الشبابية في العالم عامة وشمال وشرق سوريا خاصة؛ للانضمام إلى حملة هلموا لمعركة الحرية ضد الخيانة والاحتلال والمشاركة في المسيرة الراجلة التي ستقام في إقليم الجزيرة لمدة ثلاثة أيام، ضمن النفير العام الذي تم إعلانه في شمال وشرق سوريا".

واختتم البيان "ونعاهد القائد أوجلان وشهداءنا وقوات الكريلا أن نقف في وجه كل من يتعدى على أراضينا ويحاول سلب الأمن والاستقرار ونتخذ من مقاومة الكريلا رمزاً للحرية والنصر".

(أع/خ)

ANHA