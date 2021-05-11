​​​​​​​شبيبة الرقة والطبقة ينددون بالهجمات التركية ويدعمون مقاومة الكريلا

هذا ونظمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، مساء أمس الإثنين، مظاهرتي مشاعل في المدينتين، شارك فيهما المئات، الذين حملوا المشاعل وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في مناطق الدّفاع المشروع.

ويشن جيش الاحتلال التركي هجمات واسعة على مناطق الدفاع المشروع "مديا" منذ 23 نيسان المنصرم، فيما تبدي قوات الكريلا مقاومة بطولية.

وانطلقت المظاهرة في الرقة من دوار الصوامع صوب دوار حزيمة، حيث وقف فيه المتظاهرون دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في الرقة نسرين الخليل، بيانًا إلى الرأي العام.

فيما انطلقت المظاهرة في الطبقة من أمام مكتب حزب سوريا المستقبل صوب مركز حركة الشبيبة الثورية السورية، ردد خلالها المتظاهرون الشعارات التي تندد بالهجمات، وهناك وقفوا دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقى الإداري في لجنة الشباب والرياضة، محمود اليتم، بيانًا، بارك في مستهله الذكرى السنوية الرابعة لتحرير مدينة الطبقة من مرتزقة داعش.

وأشار البيانان في المظاهرتين إلى مساعي جيش الاحتلال التركي لاحتلال أراضي كردستان والشرق الأوسط والقضاء على كل محاولات الحرية للشعوب، وارتكاب المجازر والإبادات بحقهم، منوهين إلى المقاومة البطولية لقوات الكريلا في وجه هجمات الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، وقال البيانان: "جيش الاحتلال سوف يحصل على نتيجة واحدة فقط من هذه الهجمات وهي غاري جديدة وسوف يتلقون صفعة من فدائي الحرية".

كما لفت البيانان إلى حبس دولة الاحتلال التركي مياه نهر الفرات وتعطيش ملايين السكان في إطار السياسة العدائية التي ينتهجها الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة، واصفين هذه السياسة بـ "القذرة والخبيثة".

وأوضح البيانان أن الشبيبة تنّور ذاتها بفكر القائد أوجلان، وأطلقا نداءً للشباب والشابات للبدء بالنفير العام والالتفاف حول مقاومة قوات الكريلا أمام هجمات جيش الاحتلال التركي، في إطار حملة صقور زاغروس الثورية.

(كروب/ س ر)

ANHA