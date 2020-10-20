​​​​​​​شبيبة الرقة والطبقة يحتفلون بذكرى تحرير المدينة من داعش

ونظم مجلس شبيبة الرقة وريفها مسيرة انطلقت من قرية كسرة شيخ جمعة في الريف الغربي للرقة و حتى دوار الساعة وسط المدينة, وشارك فيها المئات من شبان وشابات الرقة والطبقة, وخلالها ردد المشاركون شعارات حيّت بطولات قسد ونددت باستمرار نهج داعش من قبل تركيا ومرتزقتها في المناطق المحتلة.

وحمل المشاركون لافتات أشارت إلى الرفض الجماهيري المستمر لما يفتعُله النظام التركي من حروب استباح من خلالها دماء الشعوب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، بالإضافة إلى رفع عَلم طويل لقوات سورية الديمقراطية حمله العشرات من الشبيبة.

وتابع شبان وشابات الرقة والطبقة مسيرتهم حتى دوار الساعة وسط المدينة، حيث ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة فاطمة الجاسم كلمة ثمّنت فيها بطولة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية واستذكرت شهداءها معاهدة بمتابعة النضال حتى النصر.

(ع ع/م )

ANHA