​​​​​​​شبيبة الحسكة يتضامنون مع الحملة المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان

تضامناً مع الحملة العالمية التي انطلقت في 10 تشرين الأول الجاري تحت شعار "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية"، وحملة المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا تحت شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية"، شهدت مدن مقاطعة الحسكة مظاهرات حيث خرج أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل براك، في المظاهرة انطلقت من دوار الفرن جنوبي الناحية، وسط حمل المشاركين صور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها "حان وقت الحرية"، مرددين الشعارات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد، وجابت شوارع الناحية وصولاً إلى دوار الآسايش وسط الناحية، حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء.

ثم ألقت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل براك، عفاف الصالح كلمة دعت فيها إلى وحدة الصف وتكاتف جميع المكونات من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "لنتكاتف من أجل المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان والوقوف في وجه الفاشية التركية وداعميها".

وأكدت على مواصلة تنظيم الفعاليات للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان في كافة الساحات.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة إمرالي وتدعو إلى تحقيق حرية القائد الجسدية.

أما في ناحية تل تمر، فتجمّع اليوم العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية، في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، أمام مركز مجلس عوائل الشهداء، للتظاهر تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

وشارك في المظاهرة أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وأهالي الناحية، رافعين أعلام الشبيبة وصور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها "حرية القائد آبو حرية الشعوب."

انطلقت المظاهرة من أمام مجلس عوائل الشهداء، وجابت الشوارع الرئيسة في الناحية، وعند وصولها إلى نهاية شارع الشهيد عمر بارافي، تحوّلت إلى تجمّع جماهيري، ألقت فيه إدارية حركة الشبيبة الثورية السورية نالين يونس كلمة أدانت فيها العزلة المفروضة على القائد وقالت: "نؤكد على متابعة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وتابعت "يجب على جميع المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية تصعيد نضالها من أجل حرية القائد ومقاومة هجمات الاحتلال التركي".

وأضافت "إن هجمات الاحتلال التركي واستهدافه البنى التحتية والمرافق الحيوية لن تحقق أهدافها بفضل تكاتف مكونات المنطقة".

واختتمت المظاهرة بترديد "عاشت مقاومة إمرالي".

(م ح )

ANHA