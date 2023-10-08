​​​​​​​شبيبة الفرات يتظاهرون ضد المؤامرة

ونظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية تظاهرة في مدينة كوباني للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

انطلقت المسيرة تحت شعار "بروح التضحية ندحر هجمات الأعداء، وننصر معركة الحرية ونحطم جدران إيمرالي" من ساحة آشتي وصولاً إلى ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني.

وحمل المتظاهرون المشاعل، بالإضافة إلى صور القائد عبدالله أوجلان.

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة المرأة الحرة، وقفوا دقيقة صمت، ومن ثم ألقت عضوة حركة المرأة الشابة شفين حجي كلمة قالت فيها: "إن الهدف من المؤامرة الدولية ليس شخص القائد، بل إنهم يستهدفون الشعوب، ونضال المرأة. ومهما شددوا العزلة فإننا نزداد عزماً. إن الشعب الذي ضحى بالآلاف من الشهداء لا يمكن القضاء عليه".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تندد بالمؤامرة الدولية وتدعو إلى تصعيد النضال.

ANHA