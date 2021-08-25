​​​​​​​شبيبة الدرباسية تدين هجمات الاحتلال التركي وتعاهد بتصعيد المقاومة

وتجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة للإدلاء ببيان أمام مركزهم في الناحية، البيان قرئ من قبل العضوة ليلى بكر التي استنكرت المجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي عبر التاريخ، وهجماته المستمرة على شعوب شمال وشرق سوريا وشنكال.

وقالت: " ان الاحتلال التركي يهدف من خلال هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا وهجومه الاخير على المدنيين في زركان كسر إرادة الشعب، وتدمير المنطقة بعد ان كانت تعيش بالأمن والأمان".

وأضافت: "في الفترة الأخيرة ازدادت هجمات الاحتلال التركي على منقطتي زركان وتل تمر واستهدف المدنيين في منازلهم، وعلينا جميعا الوقوف أمام هذه الهجمات والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا".

واختتم البيان: "نحن كشبيبة ثورية واتحاد المرأة الشابة نؤكد بأننا نقف صامدين أمام هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطقنا. وسنقاوم ونرفع من وتيرة المقاومة بجانب قواتنا العسكرية حتى دحر المحتلين والعيش مع شعبنا بأمان وسلام".

(أ حل)

ANHA