​​​​​​​شبيبة عفرين يحيون ذكرى استشهاد ثلاثة من شهداء مقاومة الكرامة

وشارك العشرات من الشبيبة وعوائل الشهداء في مراسم استذكار الشهداء الثلاثة وهم : "الشهيد رشيد رشيد الاسم الحركي رشيد، الشهيد محمد عبد الحميد الاسم الحركي جان فيدا، الشهيد باور أحمد".

وبدأت مراسم الاستذكار التي أقيمت في مقبرة الشهداء بناحية إحرص التابعة لمقاطعة الشهباء، بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدّة كلمات من قبل عوائل الشّهداء، استذكرت الكلمات بمجملها التضحيات التي بذلها الشهداء في سبيل تحقيق الحرية والعيش بكرامة، كما عاهدت الكلمات في الذكرى السنوية لاستشهاد أبنائهم، جميع الشهداء بالسير على دربهم حتّى تحقيق مآربهم.

ومن ثم ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم عفرين، رشيد سليمان كلمة تحدّث فيها عن مسيرة المناضلين الثلاثة الذين لبّوا نداء النفير العام، وقال: "إنّ هؤلاء المناضلين لم يتوانوا لحظة عن خدمة أرضهم ووطنهم، لذلك عند إعلان النفير العام وشنّ الاحتلال التركي هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، التحقوا للدّفاع عن بلادهم لأنّ تراب الوطن غالٍ".

ثمّ قُدّمت وثائق الشّهداء لذويهم، ليتمّ بعدها عرض سنفزيون تحدّث عن المقاومة التي أبداها أبناء شمال وشرق سوريا في الدفاع عن وطنهم ابتداءً من كوباني وعفرين، انتهاءً بسري كانيه وكري سبي.

ومن ثم اختتمت المراسم بإيقاد الشّموع على أضرحة الشّهداء إحياءً لذكراهم.

(م ح/إ)

ANHA