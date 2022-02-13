​​​​​​​شبيبة عفرين تندد بالمؤامرة الدولية عبر مظاهرة في الشهباء

تجمع العشرات من شبيبة إقليم عفرين في الساحة الرئيسية لناحية احرص حاملين أعلام الشبيبة الثورية السورية وحركة المرأة الشابة وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها" تسقط مؤامرة 15 شباط حان وقت حرية القائد آبو "،" حرية القائد آبو هي حريتنا".

انطلقت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر وهتافات تندد بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان.

ومع وصول التظاهرة إلى الساحة الشرقية للناحية، وقف المتظاهرون دقيقة صمت تلاها قراءة بيان باسم الشبيبة، جاء فيه:

"كان الهدف الأول للدول المتآمرة من استهداف قائدنا هو استهداف الشعب الكردي في كردستان وأنحاء العالم، والمؤامرة لا تستهدف فقط شخصية القائد آبو بل تشمل كافة الشعب الكردي والحركة التحررية الكردستانية، وكان نزول الملايين إلى الساحات حينها إخفاق للمؤامرة، وكان إضرام الشبيبة الثورية النار بجسدهم بشعار "لن تستطيعوا حجب شمسنا" بمثابة الرد التاريخي ضد المؤامرة والقوى المتآمرة.

نحن كحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة بداية نرفض تلك المؤامرة ونوضح شعارنا ورسالتنا الواضحة حتى النصر والحرية للقائد وسنناضل حتى إسقاط مؤامرة 15 شباط فقد حان وقت حرية القائد أوجلان وسيستمر ارتباطنا ومقاومتنا بلا هوادة لأجل حرية القائد آبو الجسدية وسنصعد مرحلة تنظيم أنفسنا ونضالنا لأجل الوصول إلى حرية القائد آبو ونتعهد بهزيمة الفاشية الديكتاتورية والرجعية للدولة التركية وتحويل أمل الحرية إلى حقيقة".

وانتهت التظاهرة بترديد شعارات تحيي مقاومة العصر، وتنادي بحرية القائد أوجلان.

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ANHA