​​​​​​​شبيبة عامودا تؤكد دعمها لمقاومة الكريلا

تضامناً مع مقاتلي قوات الدفاع الشعبي والتنديد بالتهديدات المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، نظمت اليوم حركة الشبيبة الثورية فعالية تحت شعار "ضد الخيانة والاحتلال هلموا إلى معركة الحرية" وذلك في مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وشارك في الفعالية المئات من أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو وممثلين عن الأحزاب السياسية وهيئة الثقافة والفن ومؤتمر ستار.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة عضو حركة الشبيبة الثورية السورية رودي رياض حسن، حيا فيها المقاومة البطولية والملاحم التاريخية التي تسطر في جبال كردستان بريادة قوات الدفاع الشعبي ضد الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ومن ثم قدم الفنان دانيش بوطان والفنان باران ديلبهار مجموعة من الأغاني الثورية.

واختتم الفعالية الفعالية بفقرة غنائية قدمتها فرقة جودي من ديريك.

(ك.آ/ك)

ANHA