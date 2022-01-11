​​​​​​​شبوة.. مثلث برمودا اليمن ومسؤول حكومي يصرح لـANHA: لن نتوقف

ما زالت محافظة شبوة اليمنية، تشهد معارك طاحنة بين قوات الحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة وجماعة أنصار الله "الحوثي" من جهة أخرى، وسط تقدم متسارع لقوات ألوية العمالقة في مناطق مديرية عين بالمحافظة.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية أمس الأحد أنه نفذ 39 عملية استهداف لجماعة أنصار الله خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة شبوة التي سيطرت قوات الحكومة على مديريتين فيها "عسيلان وبيحان" وتوشك على السيطرة على مديريتها الثالثة "عين".

وأكد التحالف العربي أن الاستهدافات أدت إلى تدمير 30 آلية عسكرية، ومعسكرات، وقضت على أكثر من 290 عنصراً من جماعة أنصار الله.

وبالتزامن مع معارك محافظة شبوة، يشهد جنوب محافظة مأرب معارك طاحنة بين قوات الحكومة وجماعة أنصار الله، وفي هذا السياق قال التحالف العربي إنه نفذ 15 عملية استهداف ضد جماعة أنصار الله في مأرب، وأن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، ومواقع اتصالات، وقضت على أكثر من 65 عنصراً.

وأكد محافظ شبوة، عوض العولقي، أنه سيتم الإعلان خلال ساعات عن السيطرة الكاملة على المحافظة.

وأكد العولقي أن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات ألوية العمالقة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين لن تتوقف وستنتقل إلى مناطق أخرى، وشدد محافظ شبوة على أن دعم التحالف كان الركيزة الأساسية في السيطرة محافظة شبوة.

ومطلع كانون الثاني/يناير الجاري أطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية للسيطرة على مديريات عسيلان وبيحان وعين التي سيطر عليها الحوثيون في كانون الأول/ سبتمبر الماضي.

محافظة نفطية وبوابة شرقية للمحافظات الجنوبية

وحول أهمية شبوة، قال الخبير العسكري اليمني، حسين العمري أن "شبوة تكتسب أهميتها الاستراتيجية من كونها محافظة نفطية مهمة كانت تصدر قرابة 700 ألف برميل يوميًا، وخاصة منطقة بلحاف التي تعد ميناء لتصدير البترول بالمحافظة".

وأشار الخبير العسكري اليمني في تصريح خاص لوكالتنا، إلى أن شبوة تكتسب أهمية أخرى كونها "تحد محافظة البيضاء من الجنوب، والبيضاء محافظة غير حاضنة للحوثيين وفيها مقاومة كبيرة في مديرية ذي ناعم آل عمر ومديرية الزاهر وقيفه والصومعه وبالتالي فهي هدف للحوثي، كما أن شبوة تحد محافظة مأرب وهي محافظة نفطية أيضاً وتحد البيضاء وشبوه".

وبدوره قال الصحفي اليمني، محمد الحريبي لوكالتنا إن "الأهمية الاستراتيجية لمحافظة شبوة تتمثل في أنها محافظة نفطية غنية بالثروات، بجانب كونها تحد محافظتي مأرب والبيضاء وهو الأمر الذي يعني إمكانية الضغط على الحوثيين وتحقيق تقدمات تكسر هجماتهم المتواصلة على مأرب التي تنطلق من البيضاء والتي تمثل تهديدًا كبيرًا لحقول النفط في شبوة ومأرب، وأيضاً كون هذه المحافظة هي البوابة الشرقية للمحافظات الجنوبية".

عاصمة حضرموت التاريخية

فيما قال الخبير العسكري اليمني العميد ركن ثابت حسين، إن محافظة شبوة هي إحدى أهم المحافظات اليمنية الجنوبية ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة سواء كان لجهة مساحتها الجغرافية كثالث محافظة جنوباً ورابع محافظة على مستوى اليمن، أو من حيث ما تحتويه ثروات معدنية ونفطية كبيرة.

وحول الأهمية الجغرافية أوضح ثابت في تصريح لوكالتنا أنها (شبوة) تتوسط الجنوب بين شرقه وغربه ولها حدود مع محافظة حضرموت الجنوبية ذات الأهمية الاقتصادية والحضارية الكبيرة وكذلك ترتبط بحدود برية مع محافظتي مأرب والبيضاء الشماليتين ومع محافظة أبين الجنوبية، كما أن المدينة لها أهمية تاريخية حيث كانت عاصمة دولة حضرموت التاريخية، كما يقع في المحافظة العديد من الموانئ الجوية والبحرية المهمة المطلة على البحر العربي.

ولفت الخبير العسكري اليمني، إلى أنه سياسياً "شهدت هذه المحافظة في الحرب الأخيرة صراعاً حاداً أدى إلى سيطرة جناح الإخوان المسلمين في سلطة الشرعية في آب/أغسطس ٢٠١٩، وإلى احتلال الحوثيين لثلاث مديريات من هذه المحافظة في كانون الأول/سبتمبر الماضي في ظل حكم الإخوان لهذه المحافظة وتخادمهم مع الحوثيين، الأمر الذي تطلب من القوات الجنوبية وبدعم من التحالف العربي إلى القيام بعملية إعصار الجنوب في الأول من كانون الثاني /يناير الحالي لتحرير مديريات بيحان الثلاث من الحوثيين وقد تكللت هذه العملية بالنجاح".

منطقة مهمة لقوات الحكومة

فيما قال الصحفي اليمني، من محافظة شبوة، عدنان المنصوري إن "محافظة شبوة انطلقت فيها عملية عسكرية من قوات العمالقة الجنوبية بمساندة الجيش اليمني لإخراج الحوثيين من مديريات سيطروا عليها في محافظة شبوة بتاريخ 21 كانون الأول/سبتمبر الماضي".

وأشار إلى أن "الحوثيين آنذاك استطاعوا الدخول لثلاث مديريات في محافظة شبوة وهي المديريات المجاورة لمحافظتي مأرب والبيضا وهي -بيحان، عسيلان، عين- ليزحفوا منها على محافظة مأرب من الجهة الجنوبية بينما كانوا فقط يهاجمون مأرب من الجهة الغربية من جهة صنعاء، وبالتالي فإن استعادة شبوة يعد وسيلة لتحجيم الحوثيين وإبعادهم عن مأرب".

وأوضح المنصوري لوكالتنا، أن محافظة شبوة تعد منطقة غنية بالنفط، وتحتوي على الكثير من الحقول النفطية، وبها احتياطي نفطي كبير، كما أن سيطرة الحوثيين على شبوة يمكنهم من الوصول إلى مأرب والبيضاء وعمق شبوة.

وأشار الصحفي اليمني، إلى أن شبوة محافظة مهمة في اليمن بشكل عام والجنوب بشكل خاص كونها تقع في قلب اليمن، وكذلك في قلب الجنوب، وبالتالي فإن سيطرة الحوثيين عليها يقف عائقا أمام تحركات المجلس الانتقالي في توحيد الجنوب بشكل كامل.

ولفت المنصوري، إلى أن "سيطرة الحوثيين على شبوة يعني الدخول في منطقة مهمة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا لذلك تحركت ألوية العمالقة في منطقة مهمة لإخراج الحوثيين من مديريات شبوة وواصلت الزحف إلى محافظات أخرى ومن المتوقع نحو جنوب مأرب كما دخلت القوات إلى مديريات نعمان إحدى مديريات البيضاء".

مسؤول حكومي: قواتنا لن تتوقف

وبدوره قال مستشار محافظ شبوة اليمنية، أصيل فدعق، إن المدينة تقع شرق اليمن وتمثل محافظة نفطية وميناء غاز؛ أهميتها الاستراتيجية تأتي من أنها تمثل مثلث برمودا (مفترق طرق) تؤدي الى مأرب وحضرموت وعدن وإلى محافظة البيضاء أيضاً.

وكشف فدعق في تصريح خاص لوكالتنا أن "الحوثيين احتلوا 3 مديريات وهي ( بيحان - عسيلان - عين) قبل شهرين" مشيرًا إلى أنه "حتى يوم أمس تعتبر هذه المديريات محرره بالكامل من قبل قوات الشرعية اليمنية".

وأشار مستشار محافظ مدينة شبوة، إلى أن المعارك تتجه الآن إلى ما بعد بيحان باتجاه محافظة حدود البيضاء التي تقع جغرافياً أعلى من شبوة؛ ولكن أشار إلى أن الحوثيين فجروا جسراً يربط بين المحافظتين ما أدى لتوقف تقدم قوات الحكومة.

وأكد فدعق أن "القوات لن تتوقف عند الجسر الذي فجره الحوثي وستلتحم القوات بعدة جبهات باتجاه البيضاء ومأرب ايضاً لحين تحريرها بالكامل".

ولفت مستشار محافظ شبوة في ختام حديثه، إلى أن "هناك أوامر من رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي إلى وزير الدفاع والداخلية ومحافظي عدن وأبين وشبوة بتسهيل مرور قوات الجيش الوطني والعمالقة للالتحام بجبهات مأرب والبيضاء".

(ي ح)

ANHA