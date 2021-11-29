​​​​​​​شبكة نشطاء عفرين تكشف حصيلة جرائم الاحتلال التركي في عفرين المحتلة خلال شهر

أعدت شبكة نشطاء عفرين ملفاً يوثق جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المدنيين الكرد خلال شهر تشرين الثاني الجاري في مدينة عفرين المحتلة.

وبحسب تقرير الشبكة فإن الجرائم هي كالتالي:

1- القتل: / 3 / مواطنين، 1 مسن موت قهراً، 1 مسن تحت التعذيب.

2- التعذيب والاعتداء: أكثر من / 7 / مواطنين، بينهم 2 مسن.

3-الخطف: أكثر من / 71 / مواطناً، بينهم 16 مسناً، 6 نساء، 1 قاصر.

4- التغيير الديمغرافي: بناء أكثر من / 3 / جوامع، تدمير دوار ذي رمز قومي كردي.

5- الآثار: تغيير ملامح أكثر من / 7 / مواقع أثرية.

6- قطع الأشجار: / 10 / مواقع، قطع أكثر من / 3500 / شجرة مثمرة وحراجية.

7- الاستيلاء: / 2 / حالة.

8- السرقة: / 6 / حالة.

9- فرض الإتاوات المالية: / 10 / مناطق.

(ف)