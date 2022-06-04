​​​​​​​شبكة أميركية: أميركا وحلفاؤها الأوروبيون ناقشوا أطر هدنة محتملة في أوكرانيا

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية الإخبارية عن مسؤولين أميركيين، أنهم يجتمعون بشكل دوري في الأسابيع الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لبحث أطر العمل المحتملة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق التفاوض.

وذكرت أن إيطاليا اقترحت في أحد الاجتماعات أواخر الشهر الماضي أن تلتزم أوكرانيا الحياد تجاه حلف شمال الأطلسي مقابل بعض الضمانات الأمنية، وأن تُعقد مفاوضات بين كييف وموسكو بشأن مستقبل شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس.

ولا تشارك أوكرانيا مباشرة في هذه الاجتماعات، على الرغم من التزام الولايات المتحدة بمبدأ "لا شيء يتعلق بأوكرانيا بدون أوكرانيا".

وصرح مسؤولون أميركيون وغربيون للشبكة بأن هناك قلقاً متزايداً من أن يطول أمد الحرب ربما لسنوات إذا لم تجلس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة التفاوض لتتوصل إلى اتفاق.

(م ش)