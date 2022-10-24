​​​​​​​شبح الشغور الرئاسي يحوم حول لبنان.. البرلمان يفشل للمرة الرابعة في انتخاب رئيس للبلاد

فشل البرلمان اللبناني اليوم الإثنين، وللمرة الرابعة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً لميشال عون، الذي تنتهي ولايته نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وخلال جلسة اليوم كانت "الورقة البيضاء" الفائزة، حيث سُجل خمسون صوتاً محايداً، مقابل 39 فقط للمرشح للرئاسة ميشال معوض، فيما حصل المرشح عصام خليفة على عشرة أصوات، وثلاثة عشر نائباً اختاروا "لبنان الجديد"، فيما لوحظ وجود ورقتين ملغيتين.

وحدد رئيس البرلمان نبيه بري، جلسة جديدة تعقد الخميس المقبل، لانتخاب رئيس جديد، قبل ثلاثة أيام فقط، من نهاية ولاية عون.

ومع تسارع العد العكسي للحظة انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، في 31 من الجاري، ووسط تعثر المحاولات المتكررة للاتفاق على الملف الحكومي، المعلق منذ نحو 5 أشهر، ارتفع منسوب المعطيات والوقائع التي تثبت أن لبنان متجه إلى مواجهة حال الفراغين المتلازمين، رئاسياً وحكومياً.

وفيما الغموض سيبقى عنوان المرحلة، من الآن وحتى 31 من الجاري، ارتفع منسوب الخشية من انزلاق لبنان نحو تجربة جديدة من الشغور الرئاسي، بكل ما قد تحمله من سلبيات وأخطار وانهيارات ستعقد من الأزمات التي يعيشها لبنان منذ سنوات.

(د ع)