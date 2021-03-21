​​​​​​​شعوب شمال وشرق سوريا تتوافد إلى الساحات للاحتفال بـ نوروز 2021

في مثل هذا اليوم المصادف لـ 21 آذار، تحتفل شعوب الشرق الأوسط بعيد نوروز، وفي هذا السياق تحتفل شعوب شمال وشرق سوريا بـ نوروز هذا العام تحت شعار "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال".

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ الأهالي بالتوافد إلى الساحات المخصصة للاحتفال بهذه المناسبة، مرتدين الزيّ الفلكلوري.

إقليم الجزيرة:

مدينة قامشلو: تقام احتفالية نوروز في مدينة قامشلو بقرية هيمو الواقعة غرب المدينة.

ناحية تربه سبيه: في سد مزكفت شمال شرق مركز الناحية.

كركي لكي: في قرية حليق الواقعة في منطقة آليان.

ديرك: في سد بورزة الواقع شمال شرق مدينة ديرك.

الحسكة: في السد الغربي الواقع شمال غرب مدينة الحسكة.

الدرباسية: خلف ملعب مركز ناحية الدرباسية.

تل تمر: في قرية قسرك الواقعة على الطريق الدولي بين تل تمر وقامشلو.

إقليم الفرات:

كوباني: تنظم احتفالية نوروز 2021 في غابة كوباني الواقعة في الطرف الغربي من المدينة.

الرقة: في الفرقة 17 الواقعة شمال مدينة الرقة.

الشهباء:

وتقام احتفالية نوروز هذا العام في مقاطعة الشهباء في قرية علوشة بناحية احداث.

حلب:

يتم تنظيم احتفالية نوروز عام 2021 في حقل الرمي بمنطقة شقيف.

دمشق:

وتقام الاحتفالية في منطقة مشروع دمر ضمن ملعب الفيحاء.

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالات التي ستنطلق اليوم في الساعة الـ 10.00 إلقاء كلمات بمناسبة نوروز 2021 من قبل الأحزاب السياسية والإدارة الذاتية، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية من قبل الفرق المشاركة في الاحتفالات.

(كروب/ح)

ANHA