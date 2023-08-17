​​​​​​​سهام حمو: مع تحرير منبج فُتِحت صفحة جديدة أمام المرأة  

حديث الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج وريفها سهام حمو جاء خلال لقاء أجرته وكالتنا معها بصدد الذكرى السنوية السابعة لتحرير منبج، التي صادفت 15 آب الجاري.

استهلت سهام حديثها بالإشارة إلى واقع المرأة في ظل احتلال داعش لمنبج: "كان يسوده الظلم والعنف والعيش ضمن حدود معينة ومقولبة".

عن مرحلة ما بعد تحرير مدينة منبج، قالت سهام إن المدينة شهدت نقلة نوعية بالنسبة للمرأة، فكانت مرحلة مفصلية فتحت صفحة جديدة أمام مستقبلها، مضيفة في نفس السياق: "عندما شاركت المرأة في حملة تحرير منبج، كسرت شوكة مرتزقة داعش بإرادة المرأة القوية والحرة"، مشيرة إلى أهمية حملة تحرير منبج في تخليص النساء من الظلم والاستعباد.

ووصفت واقع المرأة بعد التحرير بأنه "واقع جديد"، مبيّنة "أصبحت ذات شخصية مستقلة، ولها دور مهم في جميع المجالات، وقفزت قفزتها النوعية، وخطت خطوات كبيرة جداً، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها في المجتمع".

وأكدت سهام خلال حديثها أن المرأة في شمال وشرق سوريا وبفضل مشروع الأمة الديمقراطية الذي يضمن لها كامل حقوقها، أصبحت مثالاً يُحتذى به في جميع دول الشرق الأوسط والعالم، وفي كافة الساحات والميادين العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية.

ونوّهت خلال حديثها، إلى أهم إنجازات ثورة المرأة في المدينة، ومشاركة المرأة في تأسيس الإدارة المدنية والمؤسسات النسائية، وتنظيم نفسها ضمن هذه المؤسسات.

وأردفت بالقول "المرأة وصلت إلى مراكز صناعة القرار من خلال وجودها في الرئاسة المشتركة لكل اللجان والمؤسسات، هذا لم يأتِ بالسهل، وكان هناك العديد من الصعوبات التي عرقلت تقدم المرأة من قبل المجتمع والذهنية الموجودة، ولكن استطاعت تجاوز هذه المعوقات ووصلت إلى أعلى تمثيل في المنصات الدبلوماسية والحوارات السياسية".

كما أكدت أن مشاركة المرأة في كتابة مسوّدة العقد الاجتماعي الذي سيكون بمثابة دستور لمناطق شمال وشرق سوريا، ويعتبر إنجازاً كبيراً، واصفة هذه المرحلة بالتاريخية للمرأة للحفاظ على المنجزات التي تحققت بتضحياتها أولاً وبتضحيات أهالي شمال وشرق سوريا.

في ختام حديثها، هنأت سهام حمو جميع مكونات منبج، وخاصة المرأة المنبجية التي أصبحت قدوة لكل نساء العالم، في الذكرى السنوية السابعة لتحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش الذين ارتكبوا أبشع وأشنع الجرائم بحق الإنسانية.

(م ش/ي م)

ANHA