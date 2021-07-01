​​​​​​​شاهد من شنكال: القصف التركي استهدف سيارة مدنية في منطقة تحوي مخيم للإيزيديين

يوم أمس الأربعاء وفي حوالي الساعة الـ16.00 قصفت طائرة مسيرة تركيا سيارة مدنية من نوع (جيب)، وذلك في منطقة مخيم سردستي في جبل شنكال، وتسبب القصف بإصابة مدنيين إيزيديين اثنين بجروح وتعرض سيارتهما لأضرار مادية.

خليل حجي من سكان شنكال، يقع منزله بالقرب من موقع القصف، شهد الهجوم التركي منذ لحظته الأولى، يقول في مقطع فيديو سجل لوكالتنا، إن كل ما ينشره الإعلام التركي بأن الطائرة التركيا استهدفت سيارة عسكرية أو موقع عسكري، عار عن الصحة.

خليل أفاد أنه أثناء مرور السيارة على الطريق المار من مخيم سردشتي أو ما تعرف بمنطقة (سردشتا كولكا)، تعرضت للقصف، وأصيب شخصان إيزيديان كانا يستقلان السيارة، وتعرضت سيارتهما للضرر.

وأشار إن كل ما تتحجج به بتركيا بأن حزب العمال الكردستاني متواجد في شنكال مجرد افتراء، الموقع الذي قُصف يحوي خيم ومنازل لنازحين إيزيديين، نزحوا إليه أثناء هجوم مرتزقة داعش 2014، والطريق الذي قصف يشهد حركة كثيفة للسيارات المدنية.

وقال: هل سجل التاريخ أننا هجمنا على تركيا، إذاً لماذا هي تقصفنا وتبث الرعب في نفوس أطفالنا؟، همهم الوحيد ألا ينام أطفالنا بأمان، وأن يخلقوا الفوضى والتوتر في شنكال.

خليل حجي استنكر صمت المجتمع الدولي، إزاء ما تفعله تركيا بحق أهالي شنكال، وقال: عليهم ألّا يبقوا صامتين، ألا يرون ما تفعله تركيا؟.

(سـ)

ANHA