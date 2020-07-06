​​​​​​​شعبية أردوغان تتراجع إثر تزايد الانتقادات لحكومته

فبعد أن أظهر استطلاع محلي (أجرته مؤسسة نبض تركيا) قبل أيام تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، للشهر الخامس على التوالي، مقابل صعود أصوات أحزاب المعارضة التقليدية، والأحزاب الجديدة التي أسسها منشقون عن العدالة والتنمية.

وأكد استطلاع آخر أجرته شركة "أبحاث متروبول" الموثوقة من 10 إلى 26 حزيران/يونيو الماضي، حصول الحزب الحاكم على نسبة 30 في المئة.

وبالمقارنة باستطلاع سابق للشركة ذاتها في آذار/مارس الماضي انخفض تأييد حزب أردوغان بنسبة 3.9 في المئة.

ويذكر أن شركة نبض تركيا التي تجري استطلاعات شهرية للرأي حول شعبية الأحزاب السياسية في البلاد كانت نشرت بدورها قبل أيام حصيلة إحصاءات الأشهر الـ 5 الماضية، والتي أظهرت استمرار تراجع الحزب الحاكم بدءًا من شباط/فبراير الماضي، على الشكل التالي، 33.9 في شهر شباط/فبراير، 33.7 في آذار/مارس، 32.8 في نيسان/أبريل، 30.7 في أيار/مايو، و 30.3 في حزيران/يونيو.

وتأتي هذه النتائج إثر تزايد الانتقادات للحكومة التركية في عدد من الملفات المتعلقة بالحريات، واعتقال الصحفيين، فضلًا عما نشر مؤخرًا عن سعي لتقييد حرية وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تراجع الاقتصاد خلال الأشهر الماضية والذي ساهم بشكلٍ كبير في تراجع شعبية أردوغان وحزبه داخل البلاد، عدا عن التعاطي مع أزمة كورونا.

(ش ع)