​​​​​​​شعبة نقل الحسكة تتخذ عدة إجراءات لتخفيف الازدحام المروري في المدينة

جاءت هذه الإجراءات تطبيقاً للقرارات التي اتخذتها شعبة النقل مع الترافيك ورئاسة البلدية واتحاد السائقين وشعبة التموين بمدينة الحسكة، في الاجتماع التنسيقي الشهر الفائت.

حيث قامت شعبة النقل بنقل موقف سرافيس خط "الناصرة والزراعة" من شارع سينما القاهرة وسط المدينة إلى كراج "سرافيس" صفيا بجانب الصناعة شرق المدينة، وذلك تجنباً للازدحام المروري الخانق في شارع سينما القاهرة.

ويعد شارع سينما القاهرة المدخل الرئيس إلى مركز المدينة، وبوابة للمشافي الخاصة وعيادات الأطباء؛ لذلك يشهد تحركاً كثيفاً للمواطنين فيه.

كما افتتحت شعبة النقل في المدينة، خط نقل داخلي جديد، يبدأ من حي "الصالحية شمال المدينة مروراً بحي المفتي وتل حجر والناصرة، وينتهي عند دوار الشهيد جودي بحي الكلاسة".

عن أهمية تلك الإجراءات، قال الإداري في شعبة النقل, عاصم حاج عمر: "إن نقل موقف السرافيس من وسط المدينة، كان للحد من الأزمة المرورية التي كان يشهدها الشارع، وافتتاح الخط الجديد جاء تخفيفاً للأعباء، وتسهيل تنقل المواطنين".

وكشف عمر عن تعرفة الركوب ضمن خط النقل الداخلي الجديد، قائلاً: " 200 ليرة سورية للحافلات الصغيرة "سرافيس"، و100 ليرة لباصات الشعب".

وخصصت شعبة النقل في مدينة الحسكة للخط الجديد حافلتين تتبع لبلدية المدينة، تعرف بباصات الشعب، و8 "سرافيس" خاصة.

(م ع/ام)

ANHA