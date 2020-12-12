​​​​​​​شعبة التموين تكثف جولاتها في مدينة قامشلو للحد من الاحتكار

وتسعى الشعبة من خلال تكثيف الجولات إلى الحد من استحكام بعض التجار وأصحاب المحال بأسعار المواد الاستهلاكية بذريعة الضائقة الاقتصادية التي تشهدها سورية، والتي لم تسلم منها مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي هذا السياق، أطلقت شعبة التموين في إقليم الجزيرة، اليوم، جولتها الرقابية في كافة أحياء وأسواق مدينة قامشلو.

ونبهت شعبة التموين أصحاب البسطات والمحال إلى ضرورة تعليق لوائح الأسعار التي تحددها الشعبة على البضائع، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

الرئيس المشترك لشعبة التموين في إقليم الجزيرة رمضان حسن بيّن أن جولتهم تشمل كلًّا من حي الجودي (قناة السويس)، العنترية، ميسلون، الأربوية، الأشورية، قدوربك، الغربية، وحي الهليلية، والكورنيش، وحلكو، بالإضافة إلى تخصيص مجموعتين لإجراء جولة على بعض القرى المحيطة بالمدينة، مؤكدًا أن جولاتهم الرقابية ستستمر.

وأوضح حسن: "عقب مصادرة المواد وضبطها يتم تحويلها إلى اللجنة المختصة بإتلاف المواد منتهية الصلاحية لتكمل عملها بالتنسيق مع مجلس العدالة، وذلك بحرق المادة المخالفة وطمرها في قرية نافكوري المخصصة لهذا الأمر".

(ل د/م)

ANHA