​​​​​​​شعبة التموين تضبط 100 مخالفة في الحسكة منذ بداية شهر رمضان

لم تبقَ أسواق شمال وشرق سوريا بعيدة عن ما تشهده البلاد والعالم من أزمة اقتصادية، لاسيما مع الانهيار المستمر في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وتلاعب تجار الأزمات بمعيشة المواطنين، إلى جانب ما تشهده من حصار اقتصادي، على الرغم من وجود قوانين وضوابط تموينية صارمة.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، أثقل ارتفاع أسعار السلع الغذائية المعيشية الرئيسية، كاهل المواطنين في شمال وشرق سوريا، مما دفع شعب التموين في مدن ونواحي مناطق الإدارة الذاتية إلى التحرك لضبط الأسواق، التي لا تزال أفضل من باقي المناطق السورية الأخرى.

وللإسهام في الحد من ارتفاع أسعار السلع، وضبط الأسواق، ضمن مقاطعة الحسكة، كثفت شعبة التموين في مدن ونواحي المقاطعة من دورياتها المسيرة، ومراقبتها للأسواق، ومخالفة محتكري السلع، حسب ما أكده الرئيس المشترك لشعبة التموين في مدينة الحسكة برزان حج محمد.

فتنطلق في مدينة الحسكة، إحدى أكبر وأهم النقاط والمراكز التجارية في المقاطعة، فرق شعبة التموين في المدينة، 7 جولات خلال اليوم، عبر 3 مجموعات، كل منها تضم 3 أفراد، لضبط الأسواق.

وعن آلية عمل فرق ولجان شعبة التموين في مراقبة الأسواق، قال برزان حج محمد: "تبدأ جولات فرق ولجان شعب التموين الروتينية في المدينة من الساعة الـ 8 صباحاً، وتستمر إلى الساعة الـ 3 ظهراً تماشياً مع ساعات عمل الشعبة اليومي، بالإضافة إلى فرق الطوارئ المخصصة لضبط الأسعار وتقييدها، إلى جانب فرق مناوبة تعمل في الفترة المسائية".

ويضيف: "وإلى جانب ضبط أسعار السلع التموينية، هناك جولات لشعبة التموين في المدينة على الأفران والمطاحن، من أجل ضبط آلية عمل الأفران، والحد من تهريب الطحين، وجولات يومية مستمرة في سوق الخضروات المركزي "الهال"".

ونوه برزان، أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك، ضبطت شعبة التموين 100 مخالفة للأسعار، وأنه نظم بحق مرتكبيها ضبوط رسمية، مطالباً أهالي المنطقة، بضرورة التعاون عبر التقدم بالشكاوى، والإبلاغ دون تردد عن المخالفين، للحد من تلاعب التجار، وضبط الأسواق.

(أم)

ANHA