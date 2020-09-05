​​​​​​​شابات: المرحلة تتطلب وحدة الصف لا الجلوس إلى طاولة الأعداء

في الوقت الذي تشن فيه دولة الاحتلال التركي هجمات على باشور كردستان ومناطق الدفاع المشروع، وتوجه أنظار الشارع الكردي إلى القوى الكردستانية لدعم المقاومة التي يبديها مقاتلو الدفاع الشعبي في وجه هذه الهجمات، قام رئيس حكومة باشور كردستان بزيارة إلى تركيا والجلوس معهم إلى طاولة واحدة، وهذا ما اعتبرته شابات في ناحية تربه سبيه بالشرعنة العلنية لتلك الهجمات.

نسرين علي أشارت إلى أن الهجمات التركية المستمرة في هذا الوقت على مناطق الدفاع المشروع الهدف منها كسر إرادة الشعب الكردي، وقالت: "هناك يبدي مقاتلو قوات الدفاع الشعبي مقاومة بطولية".

وبيّت نسرين علي: "في الوقت الذي يترقب فيه الشعب الكردي دعم هذه المقاومة، يقوم رئيس حكومة باشور كردستان بزيارة تركيا، وهذه الزيارة لا تخدم تطلعات الشعب الكردي وقضيته".

نسرين نوهت إلى أن المرحلة تتطلب وحدة الصف الكردي، لا الجلوس مع أعداء القضية الكردية إلى طاولة واحدة، وإعطاء الشرعية لقصف واحتلال أراضي كردستان، وطالبت حكومة باشور بتوضيح موقفها وفحوى زيارة رئيس حكومتها إلى تركيا في هذا الوقت.

ومن جهتها بيّنت مروة أوسي أن المرأة الشابة في روج آفا تندد بكافة الممارسات التركية ضد الشعب الكردي، وقالت: "تركيا تسعى إلى إنهاء وجود الشعب الكردي".

مروة أوضحت أن المرحلة تتطلب دعم ومساندة مقاومة حفتانين ضد الاحتلال، لا الجلوس مع أعداء القضية الكردية.

(أ ب)

ANHA