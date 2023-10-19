​​​​​​​شابات وشبان ديرك: سنواصل نضالنا في جميع الساحات حتى تحرير القائد جسدياً

خرج اليوم الخميس، المئات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو في مسيرة دعماً لحملة "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية".

المسيرة انطلقت من سوق ديرك بعد تجمّع المئات من الشبيبة الثورية والمرأة الشابة وأعضاء المؤسسات المدنية والخدمية وطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في مدارس الإدارة الذاتية هناك.

حمل المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كتب عليها "لا حياة بدون القائد"، و"أعضاء الشبيبة فدائيون للقائد"، و"بوحدة الشعوب سنهزم هجمات الفاشية التركية ونحرر القائد"، وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان.

ولدى وصولهم إلى أمام مركز الشهيد باور لحركة الشبيبة الثورية السورية في ديرك، وقف المتظاهرون دقيقة صمت أجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة لعضوة اتحاد المرأة الشابة رودا دليل، التي أوضحت أن الهدف من العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هو تحطيم مشروع الأمة الديمقراطية.

وأكدت رودا دليل أن الشبيبة لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذه العزلة، وسيناضلون لتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً مهما كلفهم الثمن، ويدحرون جميع هجمات الاحتلال التركي التي تسعى إلى إبادة الكرد، وقالت: "لن نرضخ للعدو الفاشي، وسنستمر في النضال حتى تحقيق حرية قائدنا الجسدية".

وانتهت المظاهرة بترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"، و"سنهزم الهجمات التركية"، و"تحيا مقاومة القائد".

(ح ر/ آ)

ANHA