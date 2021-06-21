​​​​​​​شابات الرقة يستنكرن جرائم الاحتلال التركي ويطالبن المنظمات الحقوقية بالعمل ضده

وأدلت إدارة المرأة الشابة في مدينة الرقة وريفها، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، قرئ أمام مركز الأنشطة الشبابية وسط المدينة.

وشارك في البيان الذي قرأته إدارية المرأة الشابة في الرقة وريفها، كوثر العلي، عشرات الشابات.

ونص البيان:

"منذ 22عامًا والقائد عبدالله أوجلان تحت العزلة والتجريد، وبشخصيته يتم استهداف الحياة الحرة والإنسانية، لأن الحداثة الديمقراطية هي البديل للحداثة الرأسمالية التي تجرد الإنسان من إنسانيته.

فكر وفلسفة القائد التي تمثل المجتمع الأخلاقي والسياسي وحرية المرأة والإيكولوجية تحولت إلى ساحات النضال وكسرت وحشيتهم".

وأشار البيان إلى "أن الحزب الجمهوري التركي الفاشي هو العميل للحداثة الرأسمالية في الشرق الأوسط ويهاجم إنجازات الأمة الديمقراطية بشكل مستمر، وأن الحصة الأكبر من هذا الهجوم متعلق بوطننا وأن الدولة العثمانية منذ تأسيسها وحتى الآن تقوم بالمجازر الجماعية على مر التاريخ".

'الهجوم.. قرار إبادة'

وعن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان قال البيان "الهجوم الشرس للاحتلال التركي الأخير على مناطق الدفاع المشروع أعطت قرار الإبادة، كما قامت بحرق الأشجار والحدائق في جبال كردستان، وبدون شك هذه الهجمات تأتي بمساعدة عائلة البارزاني التي من واجبها إبداء موقف جدّي اتجاه هذه الهجمات الاحتلالية، لكنها تمد يد العون لها وتساعدها بحملتها ضد قوات الكريلا".

وواصل قائلًا "في شمال كردستان يقومون ببناء السدود التي تتسبب بخراب الطبيعة وفي المناطق المحتلة كعفرين وتل أبيض ورأس العين تستمر الاحتلال بانتهاكاتها بحق شعوب المنطقة لتهجير أهلها وتغيير ديمغرافيتها".

'نرفض الاعتداءات'

ورفضت حركة المرأة الشابة الاعتداءات وقالت "نحن نقف في وجه هذه الإبادة والاعتداءات بحق الطبيعة ولا نسمح لأصحاب المصالح الشخصية أن يسرقوها ويدمروها، ويجب على جميع الذين لديهم ضمير وأخلاق أن يقفوا ضد هذه الانتهاكات".

وناشد البيان في ختامه الحركات والتنظيمات الحقوقية الإنسانية العمل ضد الفاشية وحقيقته".

(خ ج/س و)

ANHA