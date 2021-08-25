​​​​​​​شابان من كوباني يتعرضان للضرب المبرح والسلب على يد جنود الاحتلال التركي

ويقول الشاب عبدالله عدنان جمعة من أهالي قرية جم حران الذي تعرض للضرب مع شاب آخر: "لقد أتيت مع أحد أصدقائي من منبج إلى كوباني لأجل العبور إلى باكور كردستان، وفي ليلة أمس أخذنا المهرب إلى قرية قرموغ شرقي مدينة كوباني 15 كيلو متر، وفي الساعة 4 صباحاً استطعنا العبور إلى الطرف الثاني بعد انتظار لمدة 5 ساعات".

وأضاف عبدالله جمعة: "وبعدما أصبحنا في الطرف الثاني "باكور كردستان"، كانت هناك أصوات رصاص كثيفة لجنود جيش الاحتلال التركي وحاولنا الاختباء لكن في نهاية تم اعتقالنا وتعرضنا لشتى أنواع الضرب المبرح في كامل جسدنا عن طريق الخوذة العسكرية وأخمص سلاح كلاشينكوف والحجارة واللكمات القوية".

وتابع عبدالله جمعة: "وبعد هذا العذاب والضرب المبرح لقد أخذوا منا أموالنا كلها وقاموا برمينا في أراضي كوباني ثم أتت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) وقامت بإسعافنا إلى أحد مشافي المدينة.

(ج عل)

ANHA