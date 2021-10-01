​​​​​​​شاب كردي يتعرض للتعذيب حتى الموت في سجن أورميه

ونقلت وكالة روج نيوز عن الجمعية، أن الشاب الكردي شاهين دير زاده، قد اعتقل من قبل السلطات الإيرانية وحكم عليه بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر، حيث كان محتجزاً في المهجع الخامس عشر بسجن أورميه المركزي.

وبحسب الجمعية، فقد حدثت في الأسبوع الماضي مناوشات بين دير زاده وإدارة السجن، التي قامت بنقله إلى مكان مجهول، وفي يوم الثلاثاء 28 أيلول اتصلت إدارة السجن هاتفياً مع عائلة الشاب، طالبةً منهم الذهاب إلى مشفى الخميني في مدينة أورميه لاستلام جثمان ابنهم.

وأوضحت الجمعية: "لأن جثمان الشاب قد تفسخ لم يستطع طاقم الطب الشرعي فحصها، لذلك عمدت إدارة السجن على وضع جثمان الشاب شاهين دير زاده في صندوق مكسور في براد الموتى لتتفسخ، كي لا يتم الكشف عن السبب الحقيقي للوفاة، وقالوا إن سبب الوفاة هو نتيجة سكتة قلبية، والمعلومات التي وردت من السجن أظهرت أن سبب الوفاة هو تعرض الشاب للتعذيب".

(س ر)