​​​​​​​سفير إسرائيلي: تل أبيب منفتحة على فكرة اتفاق نووي موسع مع طهران

وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا جيريمي يسخاروف، لوكالة فرانس برس، إن الدعوة الأخيرة التي وجهها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى توسيع الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وكان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، الذي سيغادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، انسحب في 2018 من الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية.

ورأى ترامب أن الاتفاق ليس كافيًا للحد من تحركات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، من جهته، أكد الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن خطته العودة إلى هذا الاتفاق.

لكن طهران شددت موقفها في الأسابيع الأخيرة، إلى درجة دفعت باريس ولندن وبرلين إلى التعبير في بداية كانون الأول /ديسمبر عن "قلقها العميق" من تركيب ثلاث مجموعات متتالية جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

وكان وزير الخارجية الألماني، طالب في الرابع من كانون الأول/ديسمبر، باتفاقية نووية إضافية من شأنها أن تحظر تطوير أسلحة نووية وكذلك الصواريخ البالستية التي تهدد المنطقة بأسرها.

وقال السفير الاسرائيلي إنه ينبغي على الدول الموقعة للاتفاق أن تأخذ في الاعتبار تورط إيران الذي يزعزع الاستقرار في دول مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق قبل أي مفاوضات جديدة مع طهران.

وأضاف "أعتقد أن الناس يجب أن يدركوا أنه لا يمكننا العودة إلى عام 2015 ببساطة"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك إنتاج لصواريخ وتجارب لصواريخ، وهذه المسائل تحتاج إلى معالجة، بالإضافة إلى الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها إيران لمجمل اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة".

(م ش)