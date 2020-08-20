​​​​​​​سفينة حربية أمريكية تصل جزيرة كريت مع تصاعد المواجهة بين تركيا واليونان

وقالت وكالة صوت أمريكا، إن سفينة حربية أميركية انضمت إلى سفن أخرى من الاتحاد الأوروبي وروسيا، مما أثار مخاوف البعض في اليونان بشأن ما يمكن أن يعنيه التعزيز العسكري.

ووصف خبراء عسكريون "يو إس إس هيرشيل وودي ويليامز" بأنها قاعدة عسكرية عائمة، وهي الثانية من فئة جديدة من السفن الضخمة التي تستخدمها البحرية الأميركية الآن كمراكز نقل ودعم سريعة للعمليات العسكرية.

وكانت السفينة، التي يبلغ طولها 230 مترًا، أي بحجم بعض ناطحات السحاب، ترسو قبالة مدينة نابولي الإيطالية، في توقف لوجستي روتيني قبل إرسالها إلى جزيرة كريت، حيث كانت في وضع الاستعداد، بينما لا تزال اليونان وتركيا على حافة المواجهة.

وتتجمع البوارج اليونانية والتركية في المنطقة، منذ أن أمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سفينة أبحاث بالتوجه إلى شرق البحر المتوسط لمسح الغاز والنفط.

وتقول اليونان إن قاع البحر قبالة سواحل جزيرة كريت والجزر الأخرى في المنطقة ملك لها، وهو ادعاء رفضته تركيا مرارًا.

ولم يقدم المسؤولون الأميركيون تفاصيل عن الأوامر التي تلقتها "هيرشيل وودي ويليامز"، أو المدة التي ستمكث فيها بخليج سودا في جزيرة كريت.

لكن وجودها يأتي في الوقت الذي نشرت فيه فرنسا، الأسبوع الماضي، أيضًا فرقاطتين في شرق البحر المتوسط، وهي خطوة لفتت انتباه روسيا، التي سارعت لتحريك إحدى فرقاطاتها.

(م ش)