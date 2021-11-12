​​​​​​​سفينة الحرية من أجل حرية القائد أوجلان تصل إلى مدينة نابولي الإيطالية

واستقبلت السفينة من قبل ناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني ومحامين وصحفيين وكتّاب ومثقفين من دول متعددة من العالم في مدينة نابولي الإيطالية.

ومن خلال هذه الفعالية التي تعرف باسم "قافلة الحرية"، سيتم المطالبة بإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، وإيصال مشروع الكونفدرالية الديمقراطية للقائد الى الحشد الجماهيري، كما سيتم تصعيد النضال ضد هجمات دولة الاحتلال التركي.

وسيكون هناك برنامج منوع للفعالية، حيث من المتوقع أن يعقد النشطاء مؤتمراً صحفياً، في الساعة 16:00 في قاعة سينما مودرنيسيمو في كيسترنا ديل "أوليو", وفي الساعة 21:00 سيتم إقامة حفل في اكس آسيلو فلانغري، وسيقدمها النشطاء المشاركون في سفينة الحرية.

)ف)