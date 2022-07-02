​​​​​​​صدور نتائج امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

وأصدرت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، قبل قليل نتائج الامتحانات، عبر الروابط الالكترونية التي نشرتها في وقت سابق.

وبحسب الهيئة فإن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية في أقاليم الجزيرة والفرات وعفرين لنظام التقييم وصلت إلى 85% والدراسة الحرة إلى 55 %

وتجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي 2021/2022 شهد الاعتماد على نظام التقييم للشهادتين الثانوية والإعدادية بينما اعتمد لأول مرة على نظام الدراسة الحرة للمرحلتين.

بينما حددت الهيئة امتحانات تكميلية في الفترة ما بين الـ17 إلى الـ 25 من تموز للشهادة الثانوية.

(سـ)

ANHA