وصدر الكتاب في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، وذلك عن دار نفرتيتي للنشر، ويقع في 211 صفحة من القطع الكبير(مقاس 600 في 300 ملم وهو الشكل الشائع).

كتاب "القضية الكردية في مؤتمر القاهرة 1921.. الإشكالية والأبعاد" لممثل مسد في مصر، سيهانوك ديبو، يتناول التأثيرات السلبية على منطقة الشرق الأوسط، وتقسيم دول المنطقة وتقطيع أوصالها لخدمة مصالح بريطانيا، ووضع أسس المشكلات، التي مازالت تعاني منها المنطقة حتى الآن، وتلقي بظلالها على عدة قضايا، في مقدمتها القضية الكردية.

وكان مؤتمر القاهرة قد تزعمه وزير المستعمرات البريطاني، ونستون تشرشل، الذي تولى منصب رئيس وزراء بريطانيا فيما بعد، وانعقد في فندق سميراميس في القاهرة، في الفترة من 12 إلى 23 مارس 1921، بحضور القادة العسكريين البريطانيين والمديرين المدنيين في الشرق الأوسط، لمناقشة ووضع سياسة بريطانية موحدة للمنطقة، في سياق عدد من الاتفاقات عُقدت قبله وبعده، منها سايكس بيكو 1916، ووعد بلفور 1917، واتفاقيتي أنقرة ١٩٢١ و١٩٢٦.

ويتكون الكتاب من ثلاثة أقسام، يناقش الأول الوضع الدولي والإقليمي قبل المؤتمر، ويتناول القسم الثاني فعاليات ونتائج المؤتمر، بينما يضم القسم الثالث مجموعة كبيرة ومهمة من الخرائط والصور والوثائق، التي تشرح ما حدث لمنطقة الشرق الأوسط جراء هذا المؤتمر.

وتعقد دار "نفرتيتى" ندوة لمناقشة الكتاب، السبت 6 شباط الجاري، بحضور المؤلف والكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، ويدير الندوة الكاتب سيد عبدالفتاح، بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والمثقفين.

(س ر)