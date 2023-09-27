​​​​​​​صدور المفاضلة الجامعية العامة في شمال وشرق سوريا

أصدرت منسقية جامعات شمال وشرق سوريا مفاضلة العام الدراسي 2023-2024 للكليات والمعاهد التابعة للجامعات الثلاث (جامعة روج آفا، وجامعة الشرق، وجامعة كوباني).

وبدأ تسجيل رغبات الطلبة في الساعة 8:30 من صباح اليوم، ويستمر حتى الثاني من شهر تشرين الأول القادم، فيما تُستقبل رغبات الطلبة في 4 مراكز تتوزع على الشكل التالي:

المبنى الرئيس لجامعة روج آفا في حي الهلالية في مدينة قامشلو.

المبنى الرئيس لجامعة كوباني في مدينة كوباني.

المبنى الرئيس لجامعة الشرق في الرقة.

مقر لجنة تدريب المجتمع في ناحية أحداث في مقاطعة الشهباء.

ويبلغ عدد الكليات والمعاهد في جامعة روج آفا للعام الدراسي 2023-2024، 12 كلية و3 معاهد، وجامعة كوباني 3 كليات و5 معاهد، وجامعة الشرق 7 كليات ومعهدين.

(س ب/ر)

ANHA