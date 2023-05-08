​​​​​​​صدور العدد الجديد من صحيفة سرخَبون باللغة الكرديّة

صدر العدد الجديد من صحيفة سرخَبون الكرديّة التي تصدر منذ حوالي 3 سنوات، بعنوان "حان وقت بناء الحياة الحرّة" ويسلّط الضوء على تصريحات الرئيسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، بسي هوزات.

وتحتوي الصحيفة على العديد من المقالات والمراجعات المتعلّقة بالأوضاع السياسيّة، التنظيميّة، العسكريّة والاجتماعيّة.

ومن أبرز هذه المقالات، مقال يتناول تقييمات القائد عبدالله أوجلان بخصوص الحياة في إمرالي، حيث يسلّط القائد أوجلان في المقال الذي نُشر بعنوان "الارتباط بصخور إمرالي" الضوء على حياته في خضمّ العزلة المشدّدة المفروضة عليه.

من المقالات المهمّة أيضاً، مقال يتناول الجزء الثاني من يوميات القيادي الأسطوري، معصوم كوركماز (الشهيد عكيد) وهو بعنوان "جزء من ذكريات النضال والمقاومة والأمنيات التي زيّنت نوروز عام 1985" ويسلّط الضوء على النضال خلال الثمانينات.

ويُشار هنا إلى أنّ الجزء الأوّل من هذه المذكّرات قد نُشرت في العدد 495 للصحيفة.

كما يضمّ العدد الأخير من الصحيفة، تصريحات عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني، دوران كالكان المتعلّقة بالقرن الماضي وإبادة الكرد، بالإضافة إلى مقالاتٍ حول نظام الحداثة الديمقراطيّة والحياة الجماعيّة المشتركة، تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة وحزب الدعوة الحرّة، تصريحات منسقية حزب حرية المرأة الكردستانيّة (PAJK) المتعلّقة بنضال المرأة وحرب الشعب الثوريّة، واستذكار الشهداء.

بدأت صحيفة سرخَبون النشر لأوّل مرّة في شهر تشرين الأوّل عام 1978 من خلال إصدار عددٍ خاص بعنوان "درب ثورة كردستان (مانيفيستو)". وتناول ذلك العدد مانيفستو أو برنامج حزب العمال الكردستاني. ويستمرّ إصدار الصحيفة في أوروبا دوريّاً منذ عام 1982. وتصدر باللغة التركيّة شهريّاً وهي تواصل النشر منذ 42 عاماً متحوّلةً بذلك إلى أرشيفٍ وسجلّ لنضال حركة التحرّر الكردستانيّة.

هذا وتمّ افتتاح دار نشر بالاسم ذاته، إذ جرى حتّى الآن نشر أكثر من مئتي كتاب والعديد من التحليلات، كتباً تضم مذكّرات الكريلا، 15 سلسلةً للشهداء تتكون من آلاف الصفحات، 34 عدداً خاصاً بالإضافة إلى التقويم السنوي.

وبدأت الصحيفة في عام 2012 الإصدار إلكترونيّاً، كما بدأت في الأوّل من كانون الثاني عام 2012 بنشر جميع أعدادها القديمة على الموقع التالي: www.serxwebun.org.

الإصدار الكردي

بدأت صحيفة سرخَبون التي كانت تصدر باللغة التركيّة فقط حتى عام 2020، منذ شهر أيلول من العام ذاته إصدارها باللهجة الكرمانجيّة الكرديّة، ومنذ ذلك الحين أي منذ حوالي 3 سنوات تصدر الصحيفة بالتركيّة والكرمانجيّة.

(ه.أ/ر)