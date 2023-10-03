​​​​​​​صدور عدد جديد من صحيفة سرخبون

تناولت صحيفة سرخبون في عدد شهر أيلول العديد من المواضيع مثل نظام التعذيب في إمرالي و خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، وقضايا البيئة. كما تضمن عدد أيلول من الصحيفة، نشر الجزء الأول من المقابلة الخاصة مع عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني دوران كالكان.

وجاء في مقال عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني دوران كالكان بعنوان "معاداة الكرد وصلت إلى أعلى مستوياته مع نظام إمرالي" : نظام العزلة والتعذيب والإبادة في إيمرالي أكمل ربع قرن، لقد دخل العام الخامس والعشرون. وعلى مدار عامين ونصف، لم نتلق أي معلومات من إمرالي. كشعب وحركة ليس لدينا أي معلومات عن وضع القائد آبو والرفاق الآخرين في إمرالي. لم يشهد العالم وضعاً مماثلاً، ولا مثيل له في التاريخ. يجب بداية معرفة التاريخ. إن إدراك حقيقة إيمرالي كفيلة بفهم المشكلة الكردية بشكل صحيح".

شعبنا شاهد على مساوئ الحزب الديمقراطي الكردستاني

عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستانية، خبات أندوك، تطرق في مقال بعنوان "نسخة البارزاني للخيانة فريدة من نوعها"، إلى خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ تأسيسه. وقال خبات اندوك: " يتذكر شعبنا كيف انتزعت دبابات صدام أربيل من الاتحاد الوطني الكردستاني، وشعبنا في باشور كردستان يرى كيف يتم بيع أراضي باشور كردستان وتقدم إلى دولة الإبادة التركي تحت يافظة القضاء على حزب العمال الكردستاني. وشعب باشور كردستان يعلم جيداً أنه إذا لم يتم إيقاف الحزب الديمقراطي الكردستاني وبارزاني، فلن يبقى شيء اسمه باشور كردستان، وسوف يضحون بالوطن من أجل مصالحهم الخاصة. الجميع مستاؤون من ديكتاتورية الحزب الديمقراطي الكردستاني والبرزاني، وهم ينهبون كل ثروات كردستان من أجل سلطتهم الخاصة. لقد تسبب الحزب الديمقراطي الكردستاني والبارزاني في أكبر ضرر لباشور كردستان وشعبنا في باشور."

كما تضمن العدد الجديد من صحيفة سرخبون جزءاً من مذكرات الصحفي سيد إفران الذي استشهد في 22 أيلول، والتي يدور موضوعها حول منطقة بهدينان.

بالإضافة إلى مقالات كل من فرزي ديرسم، وأرجين روزرين، وجمال شريك، وجيديم دوغو.

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