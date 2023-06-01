​​​​​​​صدام روسي أميركي على الأراضي السورية

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ غورينوف، إن طياري القوات الجوية الأميركية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا.

وذكر غورينوف أن الطيارين الأميركيين يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية.

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي: "تتواصل الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصدام والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا من قبل ما يسمى بـ 'التحالف الدولي' بقيادة الولايات المتحدة. يواصل طيارو القوات الجوية الأميركية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية التي تقوم بطلعات مجدولة في شرق سوريا".

ويذكر أن قائد عسكري أميركي رفيع قال إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقاً فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأميركية في سوريا في شهر آذار.

وأشار القائد الأميركي إلى أن ذلك يشكل "زيادة ملموسة" للتحليقات، مضيفاً إن عددها قد يضاعف في حال استمرت بمثل هذه الوتائر.

واشتكى من أن الطائرات الروسية "تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا"، مضيفاً إن "هذا وضع غير مريح، ويزيد من مخاطر الخطأ في الحسابات".

(م ش)