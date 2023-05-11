​​​​​​​صدى ألحان مزكين تتردد على مسامعنا

يصادف اليوم الذكرى السنوية 31 لاستشهاد الفنانة والثائرة والقيادية والطليعية في نضال المرأة، مزكين (غربت آيدن).

وُلدت غربت آيدن (مزكين) في قرية بلَيدَر التابعة لمدينة باتمان (إيله) في باكور (شمال كردستان) عام 1962.

اشتهرت بصوتها العذب وفنها الجميل منذ صغرها، وبدأت مساعيها في البحث عن طريقة للوقوف ضد الذهنية المهيمنة وسياسات إبادة الشعب الكردي وهي لا تزال في مقتبل عمرها.

وعلى إثر هذا، انضمت إلى صفوف حركة التحرر الكردستانية عام 1980 عن طريق القيادي الخالد معصوم قورقماز (عكيد)، لتلتقي بعد فترة بالقائد عبد الله أوجلان. تعاملت الشهيدة مزكين مع أعضاء الحركة وعملت معهم قبل الانضمام إليها. وحسب مقابلة أجرتها وكالة (JINHA) مع شقيقتها شكران آكشا عام 2016، فإن غربت كانت تتولى نقل رفاقها من منطقة إلى أخرى.

"سأغني أغنيتنا للرفاق"

أشارت شكران آكشا إلى أن صوت أختها كان عذباً جداً، لذا فقد كانت تغني على الدوام وكشفت أنها ألّفت قبل انضمامها لحزب العمال الكردستاني أغنيةً عن نوروز، وتابعت حديثها قائلة: "قالت لي، انظري يا أختي، هذه أغنيتنا أنا وأنتِ سأغنيها للرفاق عندما أنضم للكريلا".

تأسيس HUNER-KOM وفرقة برخدان

تلفت الشهيدة مزكين الانتباه إليها في صفوف النضال بصوتها العذب وشغفها بالفن، لذا انضمت إلى الميدان الفني لتتوجه إلى أوروبا عام 1983 وتساهم في تأسيس تجمّع الفنانين الكرد في أوروبا (Huner-Kom) واتحاد المرأة الوطنية الكردستانية (YJWK). واتسعت أعمال تجمّع الفنانين الكرد في أوروبا بعد فترة وجرى تأسيس فرقة برخدان التي لقيت صدىً واسعاً لدى المجتمع الكردي، ونشطت الفنانة مزكين في الفرقة كإحدى مؤسساتها لتشتهر بصوتها العذب في جميع أنحاء كردستان.

ومن أشهر أغنياتها " Çemê Hezîl، Gundîno Hawar، Lo Hevalno û Newroz" حيث تُردد هذه الأغنيات إلى الآن.

الفن والثورة والقيادة في جبال كردستان

عادت الفنانة مزكين إلى أرض الوطن مرةً أخرى بعد تنظيمها للفن في أوروبا ونشرت النضال الفني والثوري والقيادية، وناضلت كمقاتلة في الكريلا من ميردين وحتى غارزان والعديد من المناطق الكردستانية، لتصبح أول قيادية تقود إيالة من الكريلا.

وفي النهاية، عملت الفنانة مزكين على نشر الفن الثوري في إيالة غارزان كقيادية هناك. وبينما كانت في ناحية تطوان التابعة لناحية بدليس للقيام بعملٍ ما في 11 أيار عام 1992، تم تطويق المنزل الذي كانت فيه من قبل جنود دولة الاحتلال التركي، قاومت القيادية مزكين آنذاك حتى النهاية واستشهدت.

لقد أصبحت الشهيدة مزكين بفنها ونضالها وكفاحها الثوري رمزاً للفخر والحرية، لدى الشعب الكردستاني وفي مقدمته المرأة، لا سيما أن صدى أغنياتها وخاصة أغنية " Lo Hevalno" أي "يا رفاق" لا يزال يتردد في الأسماع، كما أصبحت الشهيدة مزكين بشخصيتها المنضبطة والنزيهة مثالاً للمقاتلة المنظمة والناشطة.

القائد عبد الله أوجلان: لم تخرج عن نهج حزب العمال الكردستاني يوماً

علّق القائد عبد الله أوجلان على شخصية الشهيدة مزكين قائلاً: "إنها فتاة تأسست شخصيتها من قبل حزب العمال الكردستاني، فقد انضمت إلى نضالنا وهي لا تزال شابةً صغيرة. إنها فتاة جديرة بحزب العمال الكردستاني، فلم تخرج عن نهج الحزب أو تعارضه يوماً".

ووصف عضو الهيئة القيادية لمنظومة المجتمع الكردستاني، علي حيدر كايتان الشهيدة مزكين في إحدى تصريحاته بـأنها "امرأة وفنانة وثائرة، وقال عنها: "قبل كل شيء، كانت مزكين امرأة ثائرة وفنانة. إنها تمثل أكثر مرحلة أليمة في تاريخ المرأة الكردية. ويمكن وصفها بعالمة المعاناة أيضاً. كانت تمثل في شخصيتها معاناة المرأة الكردية والآلام التي تعرضت لها، بالإضافة إلى التزامها بقيمها وجنسها ومجتمعها. وهذا يعني أنها جسدت في واقعها شخصية متكاملة".

تُستذكر في شمال وشرق سوريا أيضاً

تُستذكر الشهيدة مزكين كل عام في ذكرى استشهادها في أجزاء كردستان الأربعة وخارجها أيضاً. كما أُعلن يوم استشهادها الذي يصادف 11 من أيار "يوماً لشهداء الثقافة والفن". وتشهد شمال وشرق سوريا كل عام بهذه المناسبة برامج استذكار وإحياء لذكرى الشهيدة مزكين، وتستذكرها مراكز الثقافة والفن هذا العام أيضاً.

GOTINÊN STRANA LO HEVALNO

Lo hevalno lo hevalno

Lo lo lo lo hevalno lo

Lo hevalno min got ezê herim hebsa Sêrtê hebsa Urfayê

Min got ezê herim hebsa Diyarbekira şewitî

Min got wezê binêrim halê şoreşger û şoreşvano lo hevalno lo

Lo hevalno; min got dengek li ber guhê min tê

Dengê şoreşger û şoreşvano

Dengê axîn û nalîn û qêrînê

Lo lo hevalno ev deng can û cîgera min dihelînê lo hevalno lo

Lo hevalno...

كلمات أغنية " LO HEVALNO (أيا رفاق)"

أيا رفاق أيا رفاق

قلت إني سأذهب إلى سجن سيرت وسجن أورفا

قلت إني سأذهب إلى سجن آمد المحترق

قلت إني سأنظر للثوار والمقاتلين

أيا رفاق قلت إني أسمع صوتاً

إنه صوت الثوار والمناضلين

صوت الأنين والنحيب والنواح

أيا رفاق إن هذا الصوت يعذب روحي ويفطر قلبي

(ر)

ANHA