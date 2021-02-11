​​​​​​​صبري نبو: المؤامرة الدولية على القائد هدفها سجن الصوت الحر

وجاء حديث صبري نبو خلال اجتماع شعبي عقده مجلس مقاطعة كري سبي في بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى قبل أيام من حلول الذكرى السنوية الـ22 لاعتقال القائد عبدالله أوجلان بعد مؤامرة دولة شاركت فيها دول عدة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، شرح بعدها نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي المؤامرة التي طالت القائد عبدالله اوجلان، حيث أوضح أن الدول الرأسمالية ساهمت بهذه المؤامرة خوفاً من انتشار فكره وفلسفته في بلدانهم.

وأردف صبري نبو بأن فكر وفلسفة القائد أوجلان هدفه ليس السلطة أو المال، وانما القضاء على الاضطهاد الممارس على شعبه وشعوب المنطقة من قبل السلطات الرأسمالية والديكتاتورية، وبأنه كان خدمة لكافة الشعوب دون تمييزٍ بين طائفةٍ أو دينٍ أو مكونٍ.

ولفت نبو إلى أن "الدول الرأسمالية باعتقادها بأنها سجنت وأسكتت الصوت الحر باعتقالها القائد عبدالله أوجلان، ولكنهم واهمون لأن رفاق دربه تمكنوا من إكمال مسيرته ونشر فكره في جميع دول العالم، و الذي لامس قلوب كل من يعاني التهميش والاضطهاد على أيدي الحكومات المستبدة والديكتاتورية".

هذا ويعتبر اجتماع بلده الهيشة الرابع من نوعه بعد سلسلة اجتماعات مماثلة عقدها المجلس في كل من قرية الهباء التابعة لناحية سلوك وخربة هدلة التابعة لناحية عين عيسى وبغديك التابعة لناحية الجرن للتذكير بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان. ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات حيث سيتم عقد اجتماعاتٍ مماثلةٍ في كلٍّ من المخيم ومركز ناحية عين عيسى.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس مقاطعة كري سبي يحضر لإقامة مسيرةٍ حاشدةٍ في الـ 15 من الشهر بناحية عين عيسى تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله اوجلان وأدّت لاعتقاله في العام 1999.

(ج)

ANHA