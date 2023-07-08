​​​​​​​صبري أوك: سلموا رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان

خلال لقاء في برنامج خاص على فضائية (Stêrk Tv)، صرّح صبري أوك أنهم لا يملكون أيّ معلومات حول القائد عبد الله أوجلان، وقال: "لكننا نعلم أنه في وقتٍ ما، بعثت دولة الاحتلال وإدارة إمرالي برسائل بلا اسم ولا عنوان إلى القائد، في تلك الرسائل قالوا للقائد آبو "سنعطيك كذا سمّ لكي تموت به، والحشرات التي ستأكل جسدك أيضاً ستموت بذاك السمّ"، كما قالوا للقائد أيضاً "سوف تموت يوماً فيوماً، ولكنك لن تحسّ بذلك"، لاحظوا أن القائد آبو شخص صاحب مسؤولية تاريخية، ولكنه يتعرض يومياً لهذا التعذيب، إن حق القائد آبو في إرسال الرسائل محظور، ولكن مثل هذه الرسائل التي تأتيه مسموح بها، ماذا يعني ذلك...؟ إنهم يلعبون بنفسيته، يلعبون بصحته العقلية، بصحته الجسدية، لكي يبتعد القائد آبو عن واقعه ولا يؤدي دوره، هذه دولة وحشية، مقابل هذا الشيء، تبقى المجازر هيّنة، لا توجد دولة تفعل ذلك، فقط دول العصابات تفعل ذلك، يجب إدراج ذلك على جدول الأعمال في كردستان وتركيا، عندما يقال إنه لا توجد عزلة، يجب على الجميع إظهار ردود فعلهم.

هذا هو نص الحوار مع صبري أوك الذي ترجمته إلى العربية وكالة فرات للأنباء:

يتبع....

(أ ب)