​​​​​​​سبعيني... لا يريد أن تدفن مهنته معه

في أحد المحال الكائنة في سوق ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، يضع المسنّ إبراهيم شيخموس البالغ من العمر 75 عاماً، ماكينة خياطة أمام محله، ويعلق ورقة على واجهة المحل خط عليها بقلم الشنيار "تصليح جميع ماكينات الخياطة والحبكة مع سن المقصات".

المسن السبعيني يجلس كل صباحٍ أمام محله الواقع في السوق المركزي بناحية تل تمر، ومن خلف الواجهة الزجاجية تقبع ماكينته الأخرى التي اشتراها منذ عشرات السنين، بينما هو يتأمل المارة بشغفٍ، عله يحظى بزبون يخيط له لباساً.

إبراهيم شيخموس، الذي غزا الشيب رأسه، يجلسُ على كرسيٍ قديم، ويفصح من وراء طاولته الخاصة بالصيانة، بأنه يعتبر مهنته شريكة حياته، يكدح فيها ليؤمن قوت أسرته.

تجاعيد وجه إبراهيم شيخموس الذي ينحدر من إحدى القرى التابعة لناحية زركان، والجروح في يديه تؤكد مدى تمكسه وعشقه لمهنته التي يعمل فيها منذ 40 عاماً.

ويقول شيخموس: "عندما كنتُ في الـ 20 من عمري، طلبتُ من أسرتي شراء ماكينة خياطة لي، لأنها كانت هوايتي، لدرجة أنني قصدت مدينة الدرباسية عدة مرات لتعلم الخياطة، لكن في نهاية المطاف أتقنتها بمفردي في المنزل، من خلال الممارسة".

مهنة إبراهيم لم تكن تؤمن له ولأسرته ما يكفي، لذلك اضطر إلى العمل كمزارع في إحدى الأراضي الزراعية نهاراً، وفي الليل كان يسهر جالساً وراء ماكينة الخياطة التي اشتراها عندما كان في الـ 20 من عمره، ويقول "الخياطة أصبحت مصدراً لقوت أطفالي وأسرتي".

حبه لمهنته دفعه لصيانة ماكينته كلما توقفت عن العمل، ويسرد قصته قائلاً: "عملت في مجال الخياطة لمدة 40 عاماً، ونتيجة تمسكي بماكينة الخياطة بدأت بصيانتها في حال توقفها، وبعد تدهور وضعي الصحي وإجرائي لعدة عمليات جراحية، قمت بترك مهنة الخياطة ومنذ 7 أعوام وأنا أعمل فقط في مجال صيانة الماكينات".

شيخموس بيّن أن اختياره لصيانة ماكينات الخياطة بعد تركه تفصيل الملابس، لأنها مصدر رزقه، ومن أجل مساعدة الأهالي في المنطقة، ويضيف: "لم أعد أستطيع أن أبتعد عن الماكينة، أصبحت متعلقاً بهذه المهنة، تحولت لشريكة حياتي".

ولدى شيخموس السبعيني أمنية، وهي حسب قوله: "بسبب قلة المهنيين الذين يعملون في مجال صيانة ماكينات الخياطة في المنطقة، أتمنى أن أفتتح مشروعاً وأن تكون هناك مبادرة لتعليم الأشخاص كيفية صيانتها بطريقة مهنية".

وأنهى شيخموس حديثه بالقول: "لا أريد أن أدخل القبر وأدفن معي مهنتي التي أتقنتها لأكثر من 40 عاماً، أريد أن تحيا من بعدي ليستفيد منها أبناء المنطقة".

(هـ ن)

ANHA