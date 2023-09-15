​​​​​​​سباق للخيول على مستوى شمال وشرق سوريا

برعاية اتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في شمال وشرق سوريا، وبالتعاون مع جمعية الخيول العربية الأصيلة في إقليم الجزيرة، انطلق اليوم، مهرجان سباق للخيول الأصيلة على مستوى شمال وشرق سوريا، تحت اسم "مهرجان الجزيرة الأول للخيول الأصيلة"، في بلدة تل معروف التابعة لناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، حضره ممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، ووجهاء وشيوخ العشائر، وحشد من أهالي إقليم الجزيرة، وذوو الفرسان المشاركين، وأصحاب الخيول، والمهتمين.

شارك في السباق 80 خيلاً وفارساً من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

شهد السباق تنافساً كبيراً على مدار 10 جولات بين المشاركين، قبل أن ينتهي السباق في كل جولة من جولاته بفوز 3 فرسان.

وانتهى مهرجان سباق الخيول الأصيلة على مستوى شمال وشرق سوريا، بتتويج الفائزين الـ 30 في الجولات الـ 10، بمداليات وكؤوس، وفيتامينات وأدوية بيطرية للخيول.

كما تم تكريم اللجنة التحضيرية والمراقبين والحكام.

(ع خ/أ م)

ANHA