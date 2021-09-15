​​​​​​​سبعة مشاركين يتأهلون إلى المرحلة النهائية من مهرجان هاوار

وحضر المهرجان المُقام في مخيم برخدان في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء حركة الثقافة والفن لمدينة الرقة بالإضافة إلى المئات من الأهالي.

وأقيمت اليوم فعاليات اليوم الثاني من المرحلة الثانية من مهرجان هاوار الغنائي في موسمه الثالث بتأدية ستة مشاركين للأغاني.

ويوم أمس أدّى المشاركون الأغاني الفلكلورية العفرينية حيث لاقت إعجاب لجنة تحكيم المهرجان التي أثنت خلال تقييمها على أدائهم.

وبعد تأدية كافة المشاركين لأغانيهم، شاركت حركة الثقافة والفن لمدينة الرقة عبر تقديم فرقها بعض الأغاني التراثية العربية وبعضاً من الأغاني الثورية وسط حماس كبير من قبل الجماهير.

وبعد انتهاء فقرة حركة الثقافة والفن اختارت لجنة التحكيم سبعة مشاركين للتأهل للمرحلة الثالثة من مهرجان هاوار الغنائي الثالث وهم كل من "مصطفى شيخو، زيرين إيبش، ميرفان زيبار، أحمد بريم، إبراهيم عبدو، فريدة طاري، سرحد سيدو".

هذا وستنتهي فعاليات مهرجان هاوار في الـ 20 من شهر أيلول الجاري ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة منه.

(كروبل)

ANHA