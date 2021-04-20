​​​​​​​سبع وفيات و٢٣٢ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من قامشلو ورجل وامرأة من الحسكة ورجل وامرأة من منبج ورجل من ديرك.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٣٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ١٢٢ ذكور و١١٠ إناث، وتتوزّع على الشكل التالي:

الحسكة ٣٢ حالة

قامشلو٥١ حالة

ديرك ٢٣ حالة

الدرباسية ١٠ حالات

كوباني ٣ حالات

الرقة ٢٨ حالة

الطبقة ٣٢ حالة

دير الزور ٣٨ حالة

منبج ٣ حالات

مخيم روج ١١ حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 12 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٢٨١ حالة، منها ٤٦٩ حالة وفاة، و١٤٥٦ حالة شفاء.

( سـ)