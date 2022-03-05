​​​​​​​سعي إيراني لحل جميع القضايا العالقة بغية التوقيع على الاتفاق النووي

وقال مسؤول إيراني كبير للتلفزيون الرسمي اليوم السبت، إن إيران تأمل في حل جميع القضايا العالقة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي يزور إيران، في أحدث مسعى لتأمين إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأجرت طهران وواشنطن على مدى أكثر من 11 شهراً محادثات غير مباشرة في فيينا بشأن إحياء الاتفاقية التي حدت من تخصيب إيران لليورانيوم لجعل من الصعب على طهران تطوير المواد اللازمة لصنع الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي للتلفزيون الحكومي: "من المتوقع أن تتم مراجعة القضايا العامة بيننا وبين الوكالة فيما يتعلق بكيفية متابعة مختلف الأمور في المستقبل. إن شاء الله سيكون هناك تفاهم".

وأشار كمالوندي إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل إلى طهران في وقت متأخر من مساء الجمعة، سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل أن يعود إلى فيينا بعد الظهر.

وأثارت رحلة غروسي الآمال في إحراز تقدم بشأن واحدة من آخر القضايا الشائكة التي تعرقل اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018، والذي أعاد أيضاً فرض عقوبات بعيدة المدى على إيران.

وقالت جميع الأطراف المشاركة في المحادثات الهادفة لإعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي، إنها على وشك التوصل إلى اتفاق في فيينا.

وقال غروسي الجمعة: "أتوجه إلى طهران (اليوم) لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين (غداً) للتطرق إلى مسائل عالقة في إيران"، مؤكداً أن "التوقيت حساس لكن يمكن تحقيق نتيجة إيجابية للجميع".

وتأتي زيارة غروسي بعد أيام من تأكيده أن الوكالة "لن تتخلى أبداً" عن جهودها لدفع طهران إلى تقديم توضيحات بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة على أراضيها.

وتؤكد إيران أن التفاهم في فيينا لن يتحقق ما لم يتم إغلاق هذا الملف الذي تضعه في إطار "مزاعم سياسية".

ويفترض أن يعقد غروسي مؤتمراً صحافياً عند عودته إلى فيينا مساء السبت.

وتهدف مفاوضات فيينا إلى إعادة واشنطن لاتفاق 2015، وعودة إيران للامتثال الكامل لتعهداتها النووية.

(م ش)