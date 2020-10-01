​​​​​​​ساسة وعوائل الشهداء: تركيا تخنق السلام والحلول عبر مواصلة العزلة على أوجلان

تواصل السلطات التركية تشديد العزلة على القائد عبدالله اوجلان ولا تمنح الإذن لعائلته وموكليه بزيارته، الأمر الذي دفع الأهالي والأحزاب الكردية ومؤسسات الإدارة الذاتية لمناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لرفع العزلة عن القائد اوجلان في سجن ايمرالي.

وفي هذا السياق استطلعت وكالة أنباء هاوار آراء بعض السياسيين وعوائل الشهداء حول أهداف تركيا من مواصلة العزلة، حيث قال قهرمان محمد عضو مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي :إن هدف سياسة الدولة التركية التي تفرضها في الشرق الاوسط بات واضحاً، وهو طموحها لإعادة بناء الدولة العثمانية، وتدخلاتها في سوريا وليبيا والعراق واليمن وأذربيجان وغيرها كلها دليل على ذلك، ولكن فكر وتوجيهات القائد عبدالله اوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه، بات العقبة التي تقف في وجه طموحات أردوغان، حيث أن الشعب الكردي بنضاله وتطبيقه لمشروع الأمة الديمقراطية في شمال شرق سوريا حقق الكثير من المكتسبات وفتح أعين الشعوب على الحرية ودفعهم لرفض مشاريع الاحتلال الجديدة والاستعمار، لذا تهدف تركيا من مواصلة العزلة منع أوجلان من منح المزيد من الفكر والحرية للشعوب، وخنق مشاريع السلام والديمقراطية".

وأكد عضو مجلس عوائل الشهداء قهرمان محمد أن رفع العزلة وتحقيق حرية أوجلان هي السبيل لحل كافة أزمات الشرق الأوسط وإحلال السلام فيه.

أما نواف إبراهيم عضو حزب الاتحاد الديمقراطي فاستنكر المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان وقال" تركيا دولة فاشية وضد حرية الشعوب وترسيخ السلام في سوريا والشرق الأوسط، فيما المبادئ التي يدعو إليها القائد أوجلان في مشروع الأمة الديمقراطية تدعو إلى إحلال السلام بين كافة المكونات والطوائف وإحلال السلام المجتمعي، وإنهاء الصراعات، لذلك ومنذ بداية ثورة روج آفا تعمل تركيا على محاربة المشروع الذي تبنته شعوب شمال وشرق سوريا لتمنع تحقيق السلام، ولذا تواصل فرض العزلة على أوجلان حتى لا يمد الشعوب بالأفكار والحلول للأزمات والمشاكل التي تعصف بالمنطقة".

من جهتها نوهت يلدز جمو عضو حزب الاتحاد الديمقراطي إلى أن "الشرق الأوسط تحول إلى ساحة موبوءة بالإرهاب جراء سياسات تركيا في نقل المرتزقة والإرهابيين من داعش وغيرهم إليها لتفتيت الشعوب والدول واحتلالها تباعاً".

مؤكدة أن حل كل تلك المشاكل والصراعات هو بتطبيق فكر ومشروع الأمة الديمقراطية التي ينادي بها القائد عبدالله أوجلان، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للعمل على رفع العزلة ومنح الحرية لأوجلان.

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ANHA