​​​​​​​ساسة أوروبيون ينتقدون محدودية التحرك الأوروبي تجاه أنقرة

أكد الاتحاد الأوروبي أن استقرار شرق المتوسط يمثل مصلحة استراتيجية بالنسبة للدول الأعضاء. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الثلاثاء إن دول الاتحاد موحدة إزاء تركيا.

كما طالب أنقرة في خطاب ألقاه أمام النواب أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم في بروكسيل، باتخاذ المزيد من خطوات تخفيف التوتر في شرق المتوسط.

وأوضح ميشيل أن القمة الأوروبية حددت استراتيجية التعامل مع أنقرة وفق مسارين هما: الاستعداد لاستخدام الوسائل كافة المتوفرة لحماية مصالحها، مع الاستعداد في الوقت عينه لملاقاة تركيا، إذا تجاوبت مع طلبات الدول الأعضاء، بالدخول في مفاوضات تحيين الاتفاق الجمركي وتشجيع العلاقات بين مكونات المجتمع المدني من الجانبين الأوروبي والتركي، ورفع مستوى الحو ار السياسي إلى مستوى عالٍ.

وكانت القمة الأوروبية كلفت الممثل الأعلى جوزيب بوريل بحث إمكانات عقد مؤتمر دولي حول شرق المتوسط يعالج قضايا الأمن والحدود البحرية والطاقة والهجرة في المنطقة.

وانتقد ممثلو الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي محدودية التحرك الأوروبي تجاه تركيا رغم انتهاكها سيادة الدول الأعضاء من ناحية، واستمرارها على الصعيد الداخلي في سياسات انتهاك الحقوق الأساسية واعتقال نشطاء حقوق الإنسان.

وقال رئيس مجموعة ”حزب الشعب الأوروبي“، أكبر كتلة في البرلمان، ”إن الرأي العام لا يفهم دوافع مواصلة مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد“. معلوم أن مفاوضات العضوية مجمدة منذ سنوات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع دولة القانون في تركيا.

(ي ح)