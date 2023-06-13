​​​​​​​سانتكوم: 22 جندياً أميركياً أصيبوا في حادث مروحية بسوريا

أعلنت القيادة المركزية في القوات الأميركية، الاثنين: "أن 22 جندياً أصيبوا إصابات متفاوتة جراء حادثة تعرضت لها مروحية، الأحد، في شمال شرق سوريا، عشرة منهم نقلوا خارج منطقة الشرق الأوسط لتلقي العلاج في منشآت طبية".

وأشارت القيادة المركزية إلى أن سبب الحادث "لا يزال قيد التحقيق"، فيما أكدت أنه لم يتم رصد نيران معادية بالتزامن مع الحادث.

والاثنين، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عنصراً من القوات الروسية قتل، وأصيب 4 آخرون بجروح بليغة، في قصف بري تركي، استهدف رتلاً روسياً على طريق مزارع أم الحوش – حربل في ريف حلب الشمالي، بالمدفعية الثقيلة، وسط تحليق لطيران مروحي روسي في أجواء المنطقة.

(د ع)