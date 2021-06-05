​​​​​​​صالح: بناء السدود على الفرات ودجلة يهدد إنتاجنا وتوفير مياه الشرب

وأكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن ملف المياه يستوجب حوارًا صريحًا وبنّاء يستند إلى مبدأ عدم الإضرار بأي طرف، وتحمّل المسؤولية المشتركة.

وقال صالح في كلمة له في اليوم العالمي للبيئة: "7 ملايين عراقي تضرروا من الجفاف والنزوح الاضطراري، وسكان البلد سيتضاعف من 38 مليون اليوم إلى 80 مليون بحلول عام 2050، وهذا يضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغيّر المناخ".

وأضاف: "بناء السدود على دجلة والفرات أدى إلى نقص متزايد في المياه وبات يهدد إنتاجنا الزراعي وتوفير مياه الشرب وزحف اللسان الملحي نحو شط العرب".

وباتت آثار حرب المياه التي تشنها تركيا وإيران تضرب عصب الحياة الزراعية في كل من العراق وسوريا. ولا تقتصر تداعياتها على الزراعة فحسب، بل الثروة الحيوانية ومخزون المياه الاستراتيجي، فقطع إيران لمياه "نهر الزاب" الأسفل مثلًا، جعل مخزونات المياه في "سد دكان" تسجل انخفاضًا غير مسبوق.

وتستمر مناسيب نهري دجلة والفرات في تناقصٍ حاد بعد أن باتت ورقة ضغط سياسي تستخدمها أنقرة وطهران للضغط من أجل الحصول على تسهيلات تجارية، مما تسبب في القضاء على آلاف الهكتارات الزراعية وهجرة الفلاحين لأراضيهم.

ومنذ 27 كانون الثاني/ يناير المنصرم، تحبس تركيا كميات هائلة من مياه نهر الفرات عن ملايين السوريين والعراقيين، وتهدد حياتهم في إطار سعيها لتحقيق مصالحها السياسية، وسط صمت دولي.

(د ع)