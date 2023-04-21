​​​​​​​صالح مسلم: حزب الاتحاد الديمقراطي كان على الدوام مع الحل والحوار

وتحدث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم لوكالتنا حول مبادرة حل الأزمة السورية التي طرحتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 18 نيسان الجاري، وكذلك حول الانتقادات التي وجهت إلى حزبهم من قبل بعض الأطراف.

’لقد تم توضيح المبادئ الأساسية‘

وقال صالح مسلم إن طرح برنامج الإدارة الذاتية ينطوي على أهمية كبيرة في وقت تتجه فيه الدول العربية إلى إعادة علاقاتها مع حكومة دمشق، وكذلك المساعي الروسية بالتقريب بين حكومة دمشق وتركيا.

وذكر مسلم أن الإدارة الذاتية تعتبر إحدى الركائز الأساسية للحل في سوريا، وقال بهذا الصدد: "حتى الآن بذلت الإدارة الذاتية جهوداً حثيثة من أجل حل الأزمة السورية، ولكن لم يتم التوصل إلى حل، وهذا الأمر اعتبر بمثابة خطأ من قبل الشعب ومختلف الأوساط الأخرى. مع إعلان هذه المبادرة تم توضيع المبادئ الأساسية. وبهذا الشكل ستعرف كل الأطراف ما هي مطالب الإدارة الذاتية".

’إنها رد على العديد من الانتقادات‘

صالح مسلم نوه إلى أن إعلان المبادرة يعتبر بمثابة رد على العديد من الانتقادات من قبيل "إن الإدارة الذاتية تسعى إلى الانفصال، ولا ترغب بالحل، وإنها خاضعة للإملاءات الأمريكية"، وتابع أيضاً: "إن البنود الـ 9 التي وردت في المبادرة مهمة جداً. الأمور التي سبق وأن كنا نناقشها، تم وضعها مجدداً على الطاولة. وهي تدعو الجميع أن يتعاضدوا للعمل من أجل الحل".

’سنشارك بكل قوتنا‘

الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي نوه إلى أنهم كقوة سياسية سوف يضعون كل إمكانياتهم في الداخل والخارج في خدمة تطبيق وتنفيذ المبادرة، وقال أيضاً: "نحن نرغب بأن يتم تنفيذ البنود الواردة في المبادرة، وسوف نشارك في ذلك وندعمه. نحن قاعدة تنظيمية بين الشعب، وبإمكاننا أن نؤسس لذلك بين الشعب".

رداً على الانتقادات

الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم رد في ختام حديثه على الانتقادات التي وجهت لحزبهم من قبيل "إن حزب الاتحاد الديمقراطي يعيق عملية الحل، وقال حول ذلك: "حتى الآن بذل حزب الاتحاد الديمقراطي كل ما بوسعه. حزبنا كان موجوداً قبل موضوع الحوار. منذ عام 2011 وحتى الآن ينتهج حزبنا النهج الثالث، وبناء على هذا النهج بذل كل مساعيه من أجل تطوير عملية الحل. لم يكن عائقاً أبداً أمام الحوار. الحوارات التي تمت حتى الآن جرت مع الإدارة الذاتية ومع مجلس سوريا الديمقراطية. وحزب الاتحاد الديمقراطي جزء من مجلس سوريا الديمقراطية، حيث تشارك فيه جميع الأحزاب. وفي الإدارة الذاتية أيضاً تشارك جميع المكونات. لم نكن أبداً عائقاً أمام الحوار، ولكن بعض الأطراف تتخذ ذلك حجة وتسعى إلى إنهاء حزب الاتحاد الديمقراطي، ولكن ذلك لن يتحقق أبداً. وجود حزب الاتحاد الديمقراطي أمر إيجابي لصالح الحل".

(ك)

ANHA