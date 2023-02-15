​​​​​​​صالح كدو: قرار منظومة المجتمع الكردستاني نابع من مسؤولية وطنيّة وإنسانيّة

تحدّث السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، صالح كدو إلى وكالتنا حول قرار منظومة المجتمع الكردستاني بإيقاف العمليات العسكريّة بسبب الزلزال الذي ضرب باكور كردستان وتركيا.

إذ أشار إلى أنّ قرار منظومة المجتمع الكردستاني نابعٌ من مسؤولية وطنيّة وإنسانيّة، ويتطلب شجاعة كبيرة كما ويدلّ على احترام ضحايا الزلزال، ولفت كدو إلى أنّ هذا القرار يظهر مدى إنسانيّة حزب العمال الكردستاني.

وذكر صالح كدو أنّ دولة الاحتلال التركي تقابل قرار المنظومة هذا وتردّ عليه بالحرب، فهي تواصل هجماتها على باشور كردستان وروج آفا.

مشدّداً على ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللازمة وبدء عملية الحوار وطالب القوى الدوليّة بتولّي مسؤولياتها.

كما دعا كدو المعارضة التركيّة إلى دعم قرار منظومة المجتمع الكردستاني ورفع صوتها عالياً بوجه ممارسات السلطة التركيّة.

(ر)

ANHA