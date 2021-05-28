​​​​​​​صالح حيدو: يجب على الشعب الكردي توحيد صفوفه والتصدي للاحتلال

تواصل دولة الاحتلال التركية احتلال مناطق الدفاع المشروع وسط صمت الحكومة العراقية وحكومة جنوب كردستان، كما تستخدم دولة الاحتلال المرتزقة السوريين في هذه الحرب، بالإضافة إلى استهداف المدنيين في مناطق متينا وآفاشين وزاب.

الباحث والكاتب صالح حيدو تحدث لوكالة أنباء هاوار حول الموضوع.

’الدولة التركية تسعى للاستفادة من الفرص‘

حيدو نوه إلى أنه ليس للدولة التركية أي حق في شن الحروب على مناطق الشرق الأوسط وأضاف: "الشعوب الكردية والأرمنية والعربية، تعيش على هذه الأرض منذ مئات السنين. الدولة التركية تسعى إلى إبادة هذه الشعوب من أجل السيطرة على هذه الأرض . وهي ترتكب المجازر بشكل خاص في المناطق التي يعيش فيها الشعب الكردي. الشعوب التي تعيش في المنطقة لا تقبل بتواجد الدولة التركية على أراضيها. الدولة التركية تتغذى على الفاشية، أردوغان يعلم أن انتهاء مدة معاهدة لوزان سوف يظهر حدوداً جديدة لذلك يصعد من هجماته. في الفترات الأخيرة بدأت الشعوب بالمطالبة بحقوقها من الدول. وقبل أن تبدأ هذه المرحلة استنفر أردوغان كافة إمكانياته للاستفادة من الفرص".

حيدو أشار أيضاً إلى أطماع الدولة التركية في احتلال الموصل وكركوك، وقال: "أطماع الدولة التركية تتجه من البداية إلى الموصل وكركوك. الدولة التركية ترغب بعودة الأوضاع إلى ما قبل اتفاقية سايكس بيكو ومعاهدات عام 1921. وهي تعد مخططات جديدة للاحتلال. الدولة التركية لن تتمكن من تحقيق أطماعها في احتلال الموصل وكركوك، لأنها لم تكن تركية أبداً. منذ تلك الفترة يعيش الشعبان الكردي والعربي في تلك المناطق. ليس للدولة الدولة التركية أية حقوق في تلك المناطق".

حيدو نوه إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخشى بشكل خاص المكتسبات التي حققها الكرد، وأضاف: "الدولة التركية تنتهج سياسة تهدف إلى منع الشعوب من نيل حقوقها. ولذلك فإن الدولة التركية سوف تعارض أي مكتسب للشعب الكردي في أي مكان".

’الدولة التركية تستخدم المرتزقة في معاركها‘

كما أشار حيدو إلى أن الدولة التركية تستخدم المرتزقة في هجومها على مناطق الدفاع المشروع، وقال في هذا الصدد: "الدولة التركية استخدمت هؤلاء المرتزقة في الجبهات الأمامية في معاركها ضد الشعوب وبشكل خاص ضد الشعب الكردي. الدولة التركية تمكنت من إسكات جميع دول العالم، وتقوم بضم المرتزقة إلى تنظيماتها وتستخدمهم في أي مكان ترغب به. تدعمهم بالمال والسلاح. الدولة التركية تستخدم هؤلاء المرتزقة بشكل خاص بهدف إجراء التغيير الديمغرافي في المناطق التي يعيش فيها الشعب الكردي".

كما تطرق صالح حيدو إلى المقاومة البطولية التي تخوضها قوات الكريلا ضد هجمات الدولة التركية: "الشعب الكردي يخوض مقاومة بطولية في كل مكان من أجل نيل حريته. الشعب الكردي تصدى على مدى مئات السنين لسياسات الإبادة التي انتهجتها الدولة التركية ضده. المناطق التي تسعى الدولة التركية إلى احتلالها هي أراضي الشعب الكردي، وأبناء الشعب الكردي يدافعون عن وجودهم ضد أعدائهم. مقاومة الكريلا تثبت مدى مشروعية وأحقية نضال الشعب الكردي. الشعب الكردي يدافع عن أرضه. الكريلا يدافعون عن أرضهم ويقدمون تضحيات كبيرة. والشعب الكردي سوف يدعم ويساند مقاومته وينال حريته. إنّا على ثقة أن نضال الشعب الكردي ومبدأ أخوة الشعوب سوف ينتصر. الشعب الكردي يعادي المفاهيم الشوفينية ويناضل من أجل الحياة التشاركية بين جميع الشعوب".

’الدولة التركية لا تستهدف حزب العمال الكردستاني فقط بل تستهدف الشعب الكردي‘

حيدو أشار إلى التصريحات التي أدلت بها قيادات حزب العمال الكردستاني ومنظومة المجتمع الكردستانية، وقال: "تاريخ الدولة التركية حافل بأمثلة المجازر التي ارتكبت ضد الشعوب. الدولة التركية لا تستهدف حزب العمال الكردستاني فقط، بل تسعى إلى إبادة سائر الشعب الكردي. الدولة التركية تسعى في هذه الفترة إلى تصعيد حربها وارتكاب المجازر ضد الشعوب الأرمنية والآشورية والسريانية وباقي الشعوب. الشعب الكردي لم يعد كما كان في السابق. الشعب الكردي ومن خلال قوات الكريلا والنضال السياسي يتصدى لسياسات الإبادة، العالم أجمع بات على علم بقضية الشعب الكردي، وأنه يدافع عن قضيته".

الباحث والكاتب صالح حيدو نوه إلى أن الدولة التركية وخلال هجماتها على مناطق الدفاع المشروع استهدفت المناطق الآهلة بالسكان، وقال في هذا الصدد: "الدولة التركية وخلال هجماتها لا تميز بين المدنيين والكريلا. بل تستهدف سائر الشعب الكردي. الدولة التركية تعمل على تهجير باقي شعوب المنطقة قسراً من ديارهم. تسعى إلى تغيير التركيبة السكانية في المنطقة بأسرع وقت. تعمل على توطين مرتزقتها في القرى المحتلة، وبهذا الشكل تسعى إلى إنهاء وجود الشعب الكردي في المنطقة. ولكنها تجابه بمقاومة كبيرة يخضوها الشعب الكردي والكريلا، هذه المقاومة تدافع عن تاريخ شعوب المنطقة".

حيدو قال إن صمت الحكومة العراقية إزاء هجمات الاحتلال غير مقبول، وأضاف في هذا الصدد: "الحكومة العراقية تسعى إلى إبادة الكرد. وهي تفعل ذلك مثل الدولة التركية من أجل مصالحها. قسم من أراضي كردستان مستعمر من قبل العراق، والحكومة العراقية تسمح للدولة التركية بإبادة جميع الشعب الكردي في ذلك الجزء من كردستان، والقضاء على مكتسبات الشعب الكردي".

’مواقف حكومة جنوب كردستان غير مقبولة‘

وبصدد مواقف حكومة إقليم جنوب كردستان إزاء هجمات الاحتلال التركي قال حيدو: "يجب على الشعب الكردي توحيد صفوفه من أجل مصلحته. بعض الكرد يتحالفون مع أعدائهم من أجل مصالحهم. يجب على الشعب الكردي تجاوز هذا الوضع في أقرب وقت. الدولة التركية ليست صديقة لأحد، يجب أن ندرك هذا الأمر جيداً. صمت حكومة جنوب كردستان إزاء هجمات الاحتلال غير مقبول. يجب أن تتخذ موقفاً مناهضاً للاحتلال".

أما فيما يتعلق بتصريحات مسرور بارزاني التي قال فيها إن الهجمات تستهدف حزب العمال الكردستاني فقال صالح حيدو: "كل هجوم يستهدف حزب العمال الكردستاني، هو هجوم ضد الشعب الكردي. الدولة التركية تسعى إلى إبادة سائر الشعب الكردي، تستهدف المناطق الآهلة بالسكان، تبيد الأطفال والنساء الكرد، كل شخص يناضل من أجل حقوق الشعب الكردي أو يقاتل من أجل كردستان يتعرض لهجمات الدولة التركية. يجب أن لا ينسى أحد هذه الحقيقة. ففي كل مكان ناضل فيه الشعب الكردي من أجل حريته تعرض لهجمات الدولة التركية".

وفي ختام حديثه وجه حيدو نداء إلى الأطراف الكردية: "يجب على الشعب الكردي أن يحقق وحدته الوطنية في أسرع وقت. على الكرد التصدي بموقف واحد للاحتلال وأن يمدوا أيديهم إلى بعضهم البعض وأن يتحدوا".

(ك)