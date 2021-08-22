​​​​​​​صاحب السيارة المستهدفة في كوباني: أنا مدني وتركيا استهدفت سيارتي

وأضاف حمي أن جيش الاحتلال التركي يريد بث الخوف في صفوف المدنيين بهدف إفراغ المنطقة من سكانها.

وكانت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قد استهدفت سيارة المدني عبد الله جيمان حمي في قرية مزرا في جنوب شرقي كوباني في حوالي الساعة 22:15 من مساء أمس السبت.

هذا، وصعّدت تركيا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من هجماتها على المنطقة، واستهدفت طائراتها المسيّرة في الـ 19 من شهر آب الجاري سيارة في قامشلو وكذلك مقر العلاقات العسكرية لمجلس تل تمر العسكري، إلى جانب مئات عمليات القصف التي تستهدف المناطق الواقعة على خطوط التماس مع المناطق المحتلة في شمال سوريا.

واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أصدرته في الـ 20 من آب الجاري أن عمليات القصف الأخيرة تمثل الانتقال إلى مرحلة جديدة من الهجمات على شمال وشرق سوريا.

وأدت الهجمات التركية إلى استشهاد العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

(م)

ANHA